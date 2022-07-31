Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Andrea Belotti'den kötü haber! Yeni takımı belli oldu

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Andrea Belotti'den kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilere gündemindeki bir isimden kötü haber geldi. Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan AS Roma'nın, Andrea Belotti ile anlaştığı iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 12:05 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 12:09
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Andrea Belotti'den kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Hücum hattına yıldız transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilere İtalya basınından kötü haber geldi.

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre Kanarya'nın transfer listesinde bulunan santrfor Andrea Belotti'nin Seria A ekibi AS Roma ile anlaştığı belirtildi.

Sezonu bir diğer İtalya ekibi olan Torino'da geçiren golcü futbolcu gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmişti.

28 yaşındaki oyuncu kulübüyle sözleşme yenilemedi ve şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

İtalya Milli Takımı'nda da top koşturan golcü oyuncu, Torino formasıyla 251 maçta görev aldı ve 113 gol atıp 28 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

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