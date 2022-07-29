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SÜPER LİG HABERLERİ | Fatih Karagümrük Fenerbahçe'den Efecan Mızrakçı'yı kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Sağ bek mevkisine takviye yapmayı hedefleyen Karagümrük, Fenerbahçe U19 Takımı ile yollarını ayıran Efecan Mızrakçı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 15:47
SÜPER LİG HABERLERİ | Fatih Karagümrük Fenerbahçe'den Efecan Mızrakçı'yı kadrosuna kattı!

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe U19 Takımı ile yollarını ayıran Efecan Mızrakçı'yı renklerine bağladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 Takımı'nın formasını giyen genç sağ bek Efecan Mızrakçı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabında, "Karagümrük'e hoş geldin Efecan Mızrakçı. Fenerbahçe altyapısından 18 yaşındaki Efecan Mızrakçı'yı renklerimize bağladık" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile U19 Süper Lig'de 26 müsabakada görev alan 18 yaşındaki sağ bek, bin 529 dakika sağada kalırken, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN AÇIKLAMASI

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