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"Kulübümüzü temsil etmiyor"

Fenerbahçe, Kiev maçında yapılan "Putin" tezahüratlarını kulübün duruşunu temsil etmediğini açıkladı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
"Kulübümüzü temsil etmiyor"

Fenerbahçe, Kiev maçında yapılan "Putin" tezahüratlarını kulübün duruşunu temsil etmediğini açıkladı... Resmi siteden yayımlanan bildiride, rakip takımın 58. dakikadaki gol sonrası yaptığı abartılı hareketlerin tribünleri galeyana getirdiği ve 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet verdiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı: "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu F.Bahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir."

NE OLMUŞTU?
Dinamo Kiev'in attığı ilk golden sonra Bujalski'nin tribünlere Kartal işareti yapması ve yedek kaleci eski Beşiktaşlı Boyko'nun kulübedeki abartılı hareketleri sonrası tribünlerden kısa süre "Vladimir Putin" tezahüratı yapılmıştı.

UEFA'DAN SORUŞTURMA!
UEFA, Fenerbahçe Kulübü hakkında disiplin soruşturması başlattı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarlarının 'uygunsuz davranışları' ile ilgili disiplin soruşturması yürütmek için bir müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Konuyla ilgili bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi.

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