FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertli ekip sezon sonu mutlak şampiyonluk istiyor.
Bunun bilincinde olan teknik direktör Jorge Jesus, takımı lige hazırlıyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertli ekip sezon sonu mutlak şampiyonluk istiyor.
Bunun bilincinde olan teknik direktör Jorge Jesus, takımı lige hazırlıyor.
Öte yandan gözler bir yandan da transferde.
Kanarya, forvet hattına önemli bir takviye yaparak hücum hattını tamamlamak istiyor.
Listedeki en güçlü aday ise Plea.
Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Alassane Plea için yarış kızışıyor.
Fransa'dan Marsilya ve Nice'in devreye girdiği 29 yaşındaki forveti, Everton ve Nottingham Forrest de transfer listesine aldı.
Henüz hiçbir takımın anlaşmaya yakın olmadığı ifade edildi.
M'Gladbach, sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Fransız golcü için 7-8 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Borussia Monchengladbach takımında Forvet mevkinde forma giyen Alassane Plea, 10 Mart 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.
181 cm boyunda ve 79 kilo olan Alassane Plea, sağ ayağını kullanmaktadır.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Fransız forvet, milli takımda yalnızca 1 maça çıktı.