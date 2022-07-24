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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler forvet bölgesine önemli bir takviye yaparak hücum hattını tamamlamak istiyor. Birçok futbolcu için temaslar sürerken Alassane Plea'da karar kılındı. Bir süredir girişimlerini sürdüren Kanarya'nın rakipleri artmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Sarı lacivertli ekip sezon sonu mutlak şampiyonluk istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Bunun bilincinde olan teknik direktör Jorge Jesus, takımı lige hazırlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Öte yandan gözler bir yandan da transferde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Kanarya, forvet hattına önemli bir takviye yaparak hücum hattını tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Listedeki en güçlü aday ise Plea.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Alassane Plea için yarış kızışıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Fransa'dan Marsilya ve Nice'in devreye girdiği 29 yaşındaki forveti, Everton ve Nottingham Forrest de transfer listesine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Henüz hiçbir takımın anlaşmaya yakın olmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

M'Gladbach, sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Fransız golcü için 7-8 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

Borussia Monchengladbach takımında Forvet mevkinde forma giyen Alassane Plea, 10 Mart 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Alassane Plea transferinde rakipleri artıyor!

181 cm boyunda ve 79 kilo olan Alassane Plea, sağ ayağını kullanmaktadır.

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