Haberler Fenerbahçe Valencia penaltı bekledi

Valencia penaltı bekledi

Mücadelenin 19. dakikasında Ferdi’nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia şut çekeceği sırada Danys Popov’un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler ‘penaltı’ beklerken, hakem oyunu devam ettirdi. Valencia pozisyonda kısa süreli sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Valencia penaltı bekledi
Mücadelenin 19. dakikasında Ferdi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia şut çekeceği sırada Danys Popov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler 'penaltı' beklerken, hakem oyunu devam ettirdi. Valencia pozisyonda kısa süreli sakatlık yaşadı.
DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Vedat Muriqi hayatının imzasını atıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray derken tarihe geçecek
Son dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi
Schalke ile anlaşma tamam! Sıra Harit'te!
İşte Cimbom'un transfer planlaması! 4 isim birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Usta isimden flaş sözler: Hiç ışık vermedi!
Portekiz basınından F.Bahçe yorumu!
CANLI ALTIN FİYATLARI - 21 Temmuz Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar?
Haris Seferovic Ay Yıldız dövmesinin anlamını açıkladı!
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! 01:21
Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! 01:14
Karşılıklı güven Karşılıklı güven 00:35
Leo Dubois İstanbul'a geldi! Leo Dubois İstanbul'a geldi! 00:22
Kadıköy’e çevirdiler Kadıköy’e çevirdiler 00:18
King: İki aydır top oynamadım King: İki aydır top oynamadım 00:17
Daha Eski
Willian Arao göz doldurdu Willian Arao göz doldurdu 00:16
Valencia penaltı bekledi Valencia penaltı bekledi 00:15
Usta isimden flaş sözler: Hiç ışık vermedi! Usta isimden flaş sözler: Hiç ışık vermedi! 00:15
Savunmada başarılıydık Savunmada başarılıydık 00:13
Kiev maçı sonrası stoper harekatı! Kiev maçı sonrası stoper harekatı! 00:09
İsmail sürprizi İsmail sürprizi 23:58