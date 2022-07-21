Valencia penaltı bekledi

Mücadelenin 19. dakikasında Ferdi’nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia şut çekeceği sırada Danys Popov’un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler ‘penaltı’ beklerken, hakem oyunu devam ettirdi. Valencia pozisyonda kısa süreli sakatlık yaşadı.
Mücadelenin 19. dakikasında Ferdi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia şut çekeceği sırada Danys Popov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler 'penaltı' beklerken, hakem oyunu devam ettirdi. Valencia pozisyonda kısa süreli sakatlık yaşadı.