Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: İddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transferde büyük oynuyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim listesine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız orta saha Isco'nun peşine düştü. İspanyol basını, Real Madrid'den ayrılan yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin teklifini yaptığını iddia etti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 21:34 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 21:36
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a gündem yaratacak bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Abdülkerim Bardakcı'yı sarı-kırmızılılara kaptıran Kanarya, rövanşı dünya yıldızı bir isimle almayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın peşindeki yıldıza kanca attı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

FENERBAHÇE'DEN ISCO HAMLESİ!
Sarı-lacivertliler, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Isco'nun peşine düştü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

İspanyol basınından diario'nun haberine göre; Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

TEKLİF YAPILDI!
Transferi noktalamak isteyen Kanarya'nın, Isco'ya teklifini yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

DÜZENLİ OLARAK FORMA GİYMEK İSTİYOR!
Isco'nun düzenli olarak forma giymek istediği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Yeniden kendini kanıtlamak isteyen İspanyol yıldızın kararını mümkün olan en kısa zamanda vermek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Katar'da düzenlenecek olan dünya kupasında milli takımda boy göstermek isteyen Isco'nun, yeni takımıyla bir an önce çalışmalara başlamak istediği bildirildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

TALİBİ ÇOK!
Söz konusu haberde Isco'nun birçok takımın radarında bulunduğu ifade edildi. Betis, Sevilla, Roma ve Newcastle'ın yıldız orta sahanın peşinde olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Şampiyonlar Ligi sahnesinde yeniden yer almak isteyen Isco'nun vereceği kararda, Devler Ligi'ne katılım önemli rol oynayacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

On numara mevkisinde forma giyen Isco, sol kanat ve merkez orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 17 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 2 gollük katkı verdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

İspanyol fubolcu, ülkesinin milli takımında 38 maçta sahaya çıktı ve 12 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Isco'nun güncel piyasa değeri 7.50 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Survivor'ın yıldızları Sude Burcu ile Mert Öcal birbirine bakmaya doyamadı! 'Ruh eşim' notuyla paylaştı ortalık yıkıldı!
Son dakika: Beşiktaş Cenk Tosun transferini duyurdu
Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti!
Cenk Tosun yuvaya geri döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe tek golle kazandı!
Dev transfer operasyonu! İşte listedeki 5 isim
💥İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer maliyeti belli oldu! Arda'ya dev rakam Transfer maliyeti belli oldu! Arda'ya dev rakam 20:46
Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti! 20:24
Milli judocu Tuğçe Beder altın madalya kazandı Milli judocu Tuğçe Beder altın madalya kazandı 20:14
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen başpehlivanlar belli oldu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen başpehlivanlar belli oldu 20:07
Fenerbahçe - Partizan maçı CANLI izle! Fenerbahçe - Partizan maçı CANLI izle! 19:26
Cenk Tosun yuvaya geri döndü! Cenk Tosun yuvaya geri döndü! 19:05
Daha Eski
Fırtına yıldız futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor! Fırtına yıldız futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor! 19:01
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Carlos Sainz rüzgarı F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Carlos Sainz rüzgarı 18:35
Vidal transferinde Galatasaray'a rakip çıktı Vidal transferinde Galatasaray'a rakip çıktı 18:11
Kaan Ayhan için teklif yükseltildi! Kaan Ayhan için teklif yükseltildi! 17:53
Mert Hakan Yandaş kamptan ayrıldı! Mert Hakan Yandaş kamptan ayrıldı! 17:47
Ali Gürbüz Kırpınar'da ebedi altın kemer fırsatını tepti Ali Gürbüz Kırpınar'da ebedi altın kemer fırsatını tepti 17:14