Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Isco çalımı! Teklif yapıldı

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a gündem yaratacak bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a gündem yaratacak bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.
Abdülkerim Bardakcı'yı sarı-kırmızılılara kaptıran Kanarya, rövanşı dünya yıldızı bir isimle almayı planlıyor.
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın peşindeki yıldıza kanca attı.
FENERBAHÇE'DEN ISCO HAMLESİ!
Sarı-lacivertliler, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Isco'nun peşine düştü.
İspanyol basınından diario'nun haberine göre; Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.
TEKLİF YAPILDI!
Transferi noktalamak isteyen Kanarya'nın, Isco'ya teklifini yaptığı iddia edildi.
DÜZENLİ OLARAK FORMA GİYMEK İSTİYOR!
Isco'nun düzenli olarak forma giymek istediği bir takıma gitmek istediği belirtildi.
Yeniden kendini kanıtlamak isteyen İspanyol yıldızın kararını mümkün olan en kısa zamanda vermek istediği kaydedildi.
Katar'da düzenlenecek olan dünya kupasında milli takımda boy göstermek isteyen Isco'nun, yeni takımıyla bir an önce çalışmalara başlamak istediği bildirildi.
TALİBİ ÇOK!
Söz konusu haberde Isco'nun birçok takımın radarında bulunduğu ifade edildi. Betis, Sevilla, Roma ve Newcastle'ın yıldız orta sahanın peşinde olduğu öne sürüldü.
Şampiyonlar Ligi sahnesinde yeniden yer almak isteyen Isco'nun vereceği kararda, Devler Ligi'ne katılım önemli rol oynayacak.
On numara mevkisinde forma giyen Isco, sol kanat ve merkez orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 17 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 2 gollük katkı verdi.
İspanyol fubolcu, ülkesinin milli takımında 38 maçta sahaya çıktı ve 12 gol kaydetti.
Isco'nun güncel piyasa değeri 7.50 milyon euro olarak gösteriliyor.