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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hızla sürdürülüyor. Son olarak Emre Mor'u açıklayan sarı-lacivertlilerde listesinde bulunan sol bek oyuncusu Giuseppe Pezzella'nın transfer iddiaları Avrupa basınında artmaya başladı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde takıma katılacaklar ve takımdan gönderilecek isimler netlik kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Kadrosunu Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor ile güçlendiren Fenerbahçe'de Avrupa'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

İlk kez İtalyan basınının ortaya atttığı Parma'nın sol beki Giuseppe Pezzella iddiaları gittikçe ciddiyet kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Sky Sport, sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki sol bek için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Dün ise Corriera della Sport yeni bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Buna göre, 1.87 boyundaki oyuncunun peşinde Fenerbahçe ve Bologna'nın olduğu kaydedildi ancak Bologna'nın Giuseppe Pezzella'dan vazgeçmesiyle Fenerbahçe'nin bu transferde tek başına kaldığına vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Haberde "Parma, iyi bir teklif olması durumunda Pezzella'yı zaten elden çıkarmak istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Bologna rotasını Lykogiannis'e çevirince bu durum Türk ekibinin işine yaradı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Böylece hem pazarlık şansını artırdı hem de transferde tek seçenek durumuna geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Bu transfer hem Pezzella hem Parma hem de Fenerbahçe adına avantajlı hale gelebilir" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan Pezzella için ne kadarlık bir teklif yapıldığı bilgisi ise paylaşılmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Geçen sezonu Atalanta'da kiralık olarak tamamlayan 24 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinde 165 resmi karşılaşmada forma giyip 5 gol + 10 asist üretti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Yine bu maçlarda 3 kez kırmızı kart gördü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella sesleri!

Oyuncu 14 kez İtalya U21 milli takım formasını giydi.

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