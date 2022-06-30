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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kadrosuna Emre Mor'u katan Kanarya'da süratli futbolcunun kariyerindeki yeniden yükselişe değinildi. Sarı-lacivetlilerde yeni yıldız Emre Mor'un geleceğinde Mino Raiola'nın büyük etkisi olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Emre Mor, kimine göre Türk Futbolu'nun gelmiş geçmiş en yetenekli isimlerinden biri...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Kimine göre de saman alevi gibi yanıp sönen haylaz futbolcunun biri...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Danimarka'da parlayan Milli Takım'daki performansı ile dikkat çeken ve Dortmund'a transfer olan Emre Mor kısa zamanda kendisine güvenenleri mahçup etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Almanya'da tutunamayan Celta Vigo, Galatasaray ve Oliympiakos gibi önemli kulüplere transfer olan Emre Mor bu takımlarda da başarılı olamadı. Ta ki geçen sezona kadar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Takvim'in haberine göre İşte bu sezonki çıkışı öncesi Emre'nin hayatını değiştiren bir olay gerçekleşti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Emre'nin menajerliğini dünyaca ünlü menajer Mino Raiola üstlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

İbrahimovic, Mbappe gibi yıldızların da menajerliğini yapan Raiola'nın geçen Temmuz ayında Emre Mor'a "Çok yetenekli bir futbolcusun. Messi gibisin. Ama bu yeteneklerini sergilemen için fiziksel ve mental değişikliğe ihtiyacın var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Seni hak etiğin yere getireceğim. Ama senin de bana yardımcı olman gerekiyor" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Emre'yi Karagümrük'e gönderen Raiola genç oyuncuya yeni bir kariyer planı çizdi. Ona bambaşka bir vizyon açtı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Kişisel gelişimi için özel kitaplar hediye etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Emre'nin idman ve maç istatistitklerini tek tek takip etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Başkan Süleyman Hurma 'dan sürekli bilgi aldı. Emre de Volkan Demirel'in elinde beklenen çıkışı gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

1 sezonluk performansıyla Fenerbahçe'ye geçti. Ancak Raiola'nın ömrü bu transferi görmeye yetmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

Geçtiğimiz Nisan ayında hayata veda etti. Ancak Emre Raiola'nın menajerlik şirketinden vazgeçmedi. Mino Raiola'nın oğlu ile kariyerine devam etti...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

FENER İÇİN DEVLERİ REDDETTİ

Emre Mor, K.Gümrük'teki performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Ama tercihini Fener'den yana kullandı.

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