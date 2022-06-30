FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor'da Mino Raiola detayı!

İbrahimovic, Mbappe gibi yıldızların da menajerliğini yapan Raiola'nın geçen Temmuz ayında Emre Mor'a "Çok yetenekli bir futbolcusun. Messi gibisin. Ama bu yeteneklerini sergilemen için fiziksel ve mental değişikliğe ihtiyacın var.