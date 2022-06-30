Haberler Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

Süper Lig'in 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefleri arasında yer alan Artem Dovbyk'in menajeri, Ukrayn basınına konuya ilişkin açıklamada bulundu. Artem Dovbyk'in menajeri yaptığı konuşmada, oyuncusunun transferine dair flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 17:13 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 17:21
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

Bununla beraber yıldız ismin menajeri, transferin gidişatına dair de konuştu.

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

İşte Artem Dovbyk'in menajerinin Ukrayna basınına yaptığı o açıklamalar...

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

"Evet, gerçekten de Türkiye'nin önde gelen kulüpleri Dobyk'e ilgi gösterdi.

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

Türkiye'nin 4 büyük kulübü de Artem Dovbyk'i istedi.

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

Ancak, her şeyden önce gelişimine odaklanıyoruz.

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

Bu yönde somut çalışmalarımız devam ediyor.

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

Kiralama seçeneği, Dovbyk tarafından dikkate alınmadı.

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

Kulübü Dnipro da, kiralama teklifini kabul etmedi.

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

Ne yazık ki son zamanlarda çok fazla transfer haberi duyuyorum.

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