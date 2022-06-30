Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Artem Dovbyk için resmi transfer açıklaması!

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor, Dniprolu Artem Dovbyk'i istiyordu.
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor, Dniprolu Artem Dovbyk'i istiyordu.
Süper Lig'in 4 devinin de talip olduğu Ukraynalı golcüye dair flaş bir açıklama geldi.
Dovbyk'in menajeri yaptığı konuşmada, oyuncusunu 4 büyük kulübün de istediğini açıkladı.
Bununla beraber yıldız ismin menajeri, transferin gidişatına dair de konuştu.
İşte Artem Dovbyk'in menajerinin Ukrayna basınına yaptığı o açıklamalar...
"Evet, gerçekten de Türkiye'nin önde gelen kulüpleri Dobyk'e ilgi gösterdi.
Türkiye'nin 4 büyük kulübü de Artem Dovbyk'i istedi.
Ancak, her şeyden önce gelişimine odaklanıyoruz.
Bu yönde somut çalışmalarımız devam ediyor.
Kiralama seçeneği, Dovbyk tarafından dikkate alınmadı.
Kulübü Dnipro da, kiralama teklifini kabul etmedi.
Ne yazık ki son zamanlarda çok fazla transfer haberi duyuyorum.
Bu haberleri yalanlamak zorunda kalıyorum.
Bu tip haberlerin ciddiye alınmamasını Dnipro taraftarından temenni ediyorum."
Santrafor Artem Dovbyk'ın SK Dnipro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor.