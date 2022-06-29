Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Fenerbahçe'de göreve başlamadan mercek altına aldığı Mergim Berisha'ya Samandıra'da oynanan iki hazırlık maçında da ilk 11'de forma veren Jorge Jesus genç oyuncudan çok umutlu.
Bütçenin ve hareket alanının sınırlı olduğu Transfer döneminde doğru adım atmak istediğini yönetime ileten Portekizli teknik adamın hazırlık maçlarının tamamlanmasının ardından yeni bir golcüye ihtiyaç olup olmadığına karar vereceği öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın bu kararının temelinde geçen sezon beklentilerin altında kalsa da 24 yaşındaki golcünün potansiyeline inanması yatıyor.