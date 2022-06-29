Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Alman golcüsü Mergim Berisha'ya dair Jorge Jesus, önemli bir karara imza attı. Fenerbahçe'nin forvet arayışlarının devam ettiği bilinirken, yönetimde yaptığı görüşmede Jorge Jesus, Berisha'nın geleceğine dair konuştu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:20
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Fenerbahçe'de göreve başlamadan mercek altına aldığı Mergim Berisha'ya Samandıra'da oynanan iki hazırlık maçında da ilk 11'de forma veren Jorge Jesus genç oyuncudan çok umutlu.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Bütçenin ve hareket alanının sınırlı olduğu Transfer döneminde doğru adım atmak istediğini yönetime ileten Portekizli teknik adamın hazırlık maçlarının tamamlanmasının ardından yeni bir golcüye ihtiyaç olup olmadığına karar vereceği öğrenildi.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Deneyimli teknik adamın bu kararının temelinde geçen sezon beklentilerin altında kalsa da 24 yaşındaki golcünün potansiyeline inanması yatıyor.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

ATTIĞI GOLLER MERCEK ALTINA ALINDI
Berisha'nın henüz 22 yaşındayken Salzburg ile Avusturya Ligi, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 41 maçta 21 gol atıp, 12 asist yaptığını vurgulayan Jesus ayrıca yönetime Fenerbahçe'de Royal Antwerp'e attığı golü hatırlattı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Bu golle Berisha'nın kaliteli ve yüksek kariyer potansiyelli bir oyuncu olduğunu gösterdiğini aktaran Portekizli çalıştırıcının ayrıca "Kadromda böyle yetenekli bir golcüyü tam tanımadan gereksiz transfer yapmam" dediği öğrenildi.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Hürriyet'in haberine göre, Berisha'yı ve gollerini yakından inceleyen Jesus ve ekibi, genç yıldızın yeterince verim alınacak bir sistemde oynatılmadığı için düşük verim alınmış olabileceği üzerinde duruyor.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

MERGIM BERISHA KİMDİR?
11 Mayıs 1998 yılında Almanya'nın Berchtesgaden şehrinde dünyaya gelen Mergim Berisha, futbola Red Bull Salzburg altyapısında başladı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Avusturya ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra profesyonel sözleşmeye imza atan Berisha, 2016'da tecrübe kazanması için Liefering'e kiralandı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

1 sezonluk macerası sonrası Salzburg'a dönen 1.88'lik forvet, Ağustos 2017'de bir başka Avusturya ekibi LASK'ın yolunu tuttu. LASK'ta çıktığı 20 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan genç forvet, bir sonraki yıl ise Almanya'nın yolunu tuttu. Magdeburg'da 5 maçta süre alan ve skor katkısı yapamayan Alman oyuncunun son kiralık serüveni Altach ile gerçekleşti.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Berisha, 17 gol, 2 asistlik Liefering macerasının ardından en başarılı dönemini Altach'ta geçirdi ve 34 maçta 16 gol, 10 asistle oynadı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Ocak 2020'de döndüğü Salzburg'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren yıldız forvetin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 58 maçta 24 gol, 15 asistle oynayan Berisha, Avusturya ekibinde 3 lig, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 24 yaşındaki oyuncu, Almanya U21 Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu zaferi de elde etti.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Almanya U21'de 13 maçta 1 golle oynayan Berisha, A Milli Takım formasını ise hiç giymedi. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Salzburg ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Berisha, 23 gol kaydetti.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe yönetimine Mergim Berisha mesajı! Kalıyor mu?

Berisha, Fenerbahçe'de 33 maça çıkarken 7 gol 3 asist yaptı.

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