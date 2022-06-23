Süper Lig'in en iyisi! Abdülkerim Bardakcı'nın istatistikleri dikkat çekti

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Abdülkerim Bardakçı, istatistikleriyle dikkat çekiyor. Geçen sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 33 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 3 asistle oynadı. Bu rakamlarla ligde en fazla skora katkı sağlayan stoperi olmayı başardı. Abdülkerim'in ardından ikinci sırada Dimitrios Goutas bulunuyor. Yunan oyuncu, 32 maçta 5 gol ve 1 asistle 6 gole katkı verdi. 4 gol, 1 asistle oynayan Selim Ay ve 4 kez ağları sarsan Naldo, listede yer alan diğer isimler. Abdülkerim aynı zamanda en az 20 maçta forma giyen oyuncular arasında gole kapama yüzdesi en yüksek isimdi. 27 yaşındaki stoper oynadığı 33 maçın 12'sini Konyaspor gol yemeden kapattı. F.Bahçe, Abdülkerim için 3.3 milyon euro bonservis ödeyecek.