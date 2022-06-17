Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA | Mesut Özil'in menajeri açıkladı! "Emekli olma olasılığı yüksek"

SON DAKİKA | Mesut Özil'in menajeri açıkladı! "Emekli olma olasılığı yüksek"

Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürerken, menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu. Mesut'un Fenerbahçe'deki geleceğini değerlendiren Söğüt, "Mesut'un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum, bunu göremiyorum. Sadece Fenerbahçe, bu kadar. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var, eğer mecbur kalırsa başka kulüp aramaktansa emeklilik olasılığı daha yüksek." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 21:45 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 21:52
SON DAKİKA | Mesut Özil'in menajeri açıkladı! "Emekli olma olasılığı yüksek"
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus'un da kadroda düşünmediği Mesut Özil için açıklama geldi.

Tecrübeli yıldızın menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Mesut'un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum, bunu göremiyorum. Sadece Fenerbahçe, bu kadar. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var, eğer mecbur kalırsa başka kulüp aramaktansa emeklilik olasılığı daha yüksek." dedi.

Mesut Özil ile ilgili açıklamalarına devam eden Söğüt, yıldız futbolcunun futbol kariyerinden sonra e-spor'a gireceğini söyledi. Erkut Söğüt, "Mesut, futboldan sonra e-spora daha fazla girecek, belki de bir e-spor oyuncusu olacak. Dürüst olmak gerekirse, Fortnite'da gerçekten iyi ve bence bir gün yarışırsa şaşırmam" sözlerini kullandı.

Mesut'un Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde Uygur Türklerini için yaptığı paylaşımlar için de konuşan Erkut Söğüt, 34 yaşındaki futbolcuyu, futbolun 'Muhammed Ali'si olarak nitelendirdi ve, "Mesut Özil, bir kahraman, çünkü açık sözlü ve başkalarının söyleyemediği şeyleri söylüyor" diye konuştu. Mesut Özil'in Uygur Türkleri için paylaşımlarında Arsenal'in yıldız futbolcuya karşı tavrını da eleştiren Söğüt, "Arsenal, siyasi olarak her zaman tarafsız bir kulüptü ama şimdi tarafsız değiller. Şimdi dünyadaki konular hakkında görüş belirtiyorlar. Bunu Mesut yaptığında, 'Böyle şeyleri tartışmak istemiyoruz' demişlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak, "Mesut'un Arsenal kariyeri için bir pişmanlığı var mı?" sorusu yöneltilen Erkut Söğüt, "Hayır, Arsenal'de oynadığı zamanlar kulübü seviyordu, sadece sonu istediği gibi bitmedi. Bunu birçok futbolcu yaşayabilir. Örneğin Aubameyang da ayrılmak zorunda kaldı. Bu futbol." açıklamasını yaptı.

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