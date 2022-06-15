FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, yeni sezonu açtı.
Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, yeni sezonu açtı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda da Dinamo Kiev'le eşleşen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.
Şimdiye kadar Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayan Fenerbahçe, ön libero bölgesine takviye yapmak istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, teknik patron Jorge Jesus'un talimatıyla Real Betis forması giyen William Carvalho'yu gündemine almıştı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU!
Portekizli oyuncunun transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Marca'da yer alan habere göre Real Betis, deneyimli futbolcu için en az 8 milyon Euro talep ediyor.
Ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de oyuncunun durumunu soruşturduğu belirtildi.
Haberde Fenerbahçe'nin William Carvalho'nun maaş isteğini karşılayıp karşılaşamama konusunda bir belirsizlik olduğu ifade edildi.
Bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Pepe'ye yönelecek.
La Liga'da geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan William Carvalho, 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Yıldız oyuncunun değeri 16 milyon Euro.
Portekizli orta saha 2018 yazında Betis'e 16 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.
Oyuncu Portekiz Milli Takımı'yla da 73 maça çıktı.
Carvalho bu karşılaşmalarda 5 gol üretti.