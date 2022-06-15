Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus orta saha adayları listesinde bir numarada bulunan William Carvalho için pazarlıklar devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli yıldız için tüm şartları zorluyor. İspanyol basını, William Carvalho için istenen rakamı duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:57 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:59
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, yeni sezonu açtı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda da Dinamo Kiev'le eşleşen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Şimdiye kadar Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayan Fenerbahçe, ön libero bölgesine takviye yapmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, teknik patron Jorge Jesus'un talimatıyla Real Betis forması giyen William Carvalho'yu gündemine almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Portekizli oyuncunun transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Marca'da yer alan habere göre Real Betis, deneyimli futbolcu için en az 8 milyon Euro talep ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de oyuncunun durumunu soruşturduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Haberde Fenerbahçe'nin William Carvalho'nun maaş isteğini karşılayıp karşılaşamama konusunda bir belirsizlik olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Pepe'ye yönelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

La Liga'da geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan William Carvalho, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Yıldız oyuncunun değeri 16 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - William Carvalho için istenen rakam belli oldu!

Portekizli orta saha 2018 yazında Betis'e 16 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

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