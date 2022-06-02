FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

"BEN KİMİM Kİ JESUS'A TAVSİVE VEREYİM?"

'Jesus'a bir tavsiyen var mı?' sorusuna, "Ben kimim ki Jorge Jesus gibi kazanan bir 'Lord'a tavsiye vereyim? Ona sadece şansın yanında olmasını dileyebilirim. O bilgilerini ve düşüncelerini sürekli geliştiren biri. Portekiz'de de böyleydi, Brezilya'da da."