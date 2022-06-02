FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buldu.
Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buldu.
Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya, Jesus ile sözleşme imzalandığını KAP'a bildirirken, deneyimli teknik adamın yıllık 3 milyon Euro maaş alacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin takımın başına Jorge Jesus'u getirmesi büyük yankı uyandırırken, Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
TEKLİFİ REDDETTİ
Record'da yer alan haber göre Jorge Jesus, Alex de Souza'ya teknik ekibe katılması için teklifte bulundu ancak Alex teklifi geri çevirdi.
Alex'in teklifinden ötürü Jorge Jesus'a teşekkür ettiği ve Sao Paulo U20 Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılamayacağını ilettiği öğrenildi.
Öte yandan Fenerbahçe efsanesi, Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımın başına geçmesini yorumladı.
İşte Alex de Souza'nın o açıklamaları:
"JESUS'UN FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMASI MUHTEŞEM"
"Kulübü çok seven ve her zaman Fenerbahçe için en iyisini isteyen biri olarak Jesus'un yeteneklerinde birinin Fenerbahçe teknik direktörü olması muhteşem bir şey..."
"FENERBAHÇE İLE BAŞARILI OLMAK İÇİN TÜM KALİTEYE SAHİP"
"Başarı, çeşitli faktörlerin birlikteliğinden gelir. Jesus'un kulübün ve taraftarların F.Bahçe'den beklentilerinin farkında olması gerek. Ancak, Fenerbahçe ile başarılı olmak için tüm kaliteye ve deneyime sahip biri."
"BASKIYI DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLERDE DE YAŞADI"
"Fenerbahçe, 8 sezondur Süper Lig'i kazanamıyor. Jorge Jesus, bu hasreti bitirmesi için göreve getirildi. Baskı olması doğaldır. Ancak, bu baskıyı Benfica'da, Flamengo'da ve çalıştığı diğer yerlerde de yaşadı."
"JESUS MÜKEMMEL BİR KULÜP GÖRECEK"
"Jorge Jesus, Fenerbahçe'de mükemmel bir kulüp görecek. Muazzam bir stadyumu ve eşi bulunmaz bir atmosferi yaşayacak. Sadece dünyanın sayılı büyük kulüplerinde görebileceği tesisleri görecek."
"FENERBAHÇE'DEN NE İSTERSE İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE YAPILACAKTIR"
"Jesus, Fenerbahçe'den ne isterse istesin imkanlar ölçüsünde yerine getirileceğine inanıyorum. Bunun için ellerinden geleni yapacaklardır."
"BEN KİMİM Kİ JESUS'A TAVSİVE VEREYİM?"
'Jesus'a bir tavsiyen var mı?' sorusuna, "Ben kimim ki Jorge Jesus gibi kazanan bir 'Lord'a tavsiye vereyim? Ona sadece şansın yanında olmasını dileyebilirim. O bilgilerini ve düşüncelerini sürekli geliştiren biri. Portekiz'de de böyleydi, Brezilya'da da."
"BÜYÜK BAŞARILAR GELECEKTİR"
"Jorge Jesus'un sahip olduğu özelliklere birkaç faktör daha eklenirse büyük başarılar gelecektir."
İşte o haber.