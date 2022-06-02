Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Portekiz basını, anlaşma sonrası Jorge Jesus'un Alex de Souza ile yaptığı flaş görüşmeyi okuyucularına aktarırken, Alex'in Portekizli hocaya verdiği yanıt ise çok konuşuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 00:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

Kanarya, Jesus ile sözleşme imzalandığını KAP'a bildirirken, deneyimli teknik adamın yıllık 3 milyon Euro maaş alacağı açıklandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

Fenerbahçe'nin takımın başına Jorge Jesus'u getirmesi büyük yankı uyandırırken, Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

TEKLİFİ REDDETTİ

Record'da yer alan haber göre Jorge Jesus, Alex de Souza'ya teknik ekibe katılması için teklifte bulundu ancak Alex teklifi geri çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

Alex'in teklifinden ötürü Jorge Jesus'a teşekkür ettiği ve Sao Paulo U20 Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılamayacağını ilettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

Öte yandan Fenerbahçe efsanesi, Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımın başına geçmesini yorumladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

İşte Alex de Souza'nın o açıklamaları:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

"JESUS'UN FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMASI MUHTEŞEM"

"Kulübü çok seven ve her zaman Fenerbahçe için en iyisini isteyen biri olarak Jesus'un yeteneklerinde birinin Fenerbahçe teknik direktörü olması muhteşem bir şey..."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

"FENERBAHÇE İLE BAŞARILI OLMAK İÇİN TÜM KALİTEYE SAHİP"

"Başarı, çeşitli faktörlerin birlikteliğinden gelir. Jesus'un kulübün ve taraftarların F.Bahçe'den beklentilerinin farkında olması gerek. Ancak, Fenerbahçe ile başarılı olmak için tüm kaliteye ve deneyime sahip biri."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

"BASKIYI DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLERDE DE YAŞADI"

"Fenerbahçe, 8 sezondur Süper Lig'i kazanamıyor. Jorge Jesus, bu hasreti bitirmesi için göreve getirildi. Baskı olması doğaldır. Ancak, bu baskıyı Benfica'da, Flamengo'da ve çalıştığı diğer yerlerde de yaşadı."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

"JESUS MÜKEMMEL BİR KULÜP GÖRECEK"

"Jorge Jesus, Fenerbahçe'de mükemmel bir kulüp görecek. Muazzam bir stadyumu ve eşi bulunmaz bir atmosferi yaşayacak. Sadece dünyanın sayılı büyük kulüplerinde görebileceği tesisleri görecek."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

"FENERBAHÇE'DEN NE İSTERSE İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE YAPILACAKTIR"

"Jesus, Fenerbahçe'den ne isterse istesin imkanlar ölçüsünde yerine getirileceğine inanıyorum. Bunun için ellerinden geleni yapacaklardır."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

"BEN KİMİM Kİ JESUS'A TAVSİVE VEREYİM?"

'Jesus'a bir tavsiyen var mı?' sorusuna, "Ben kimim ki Jorge Jesus gibi kazanan bir 'Lord'a tavsiye vereyim? Ona sadece şansın yanında olmasını dileyebilirim. O bilgilerini ve düşüncelerini sürekli geliştiren biri. Portekiz'de de böyleydi, Brezilya'da da."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba iddia! Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt

"BÜYÜK BAŞARILAR GELECEKTİR"

"Jorge Jesus'un sahip olduğu özelliklere birkaç faktör daha eklenirse büyük başarılar gelecektir."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Opet'ten bir transfer daha!
Kanarya'dan Jorge Jesus'a özel video!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt 00:42
Gol düellosunda kazanan yok! Gol düellosunda kazanan yok! 00:05
İsveç deplasmanda galip! İsveç deplasmanda galip! 00:03
Çekya evinde güldü! Çekya evinde güldü! 00:00
Norveç'in Haaland'ı var! Norveç'in Haaland'ı var! 23:59
Bakasetas attı Yunanistan kazandı! Bakasetas attı Yunanistan kazandı! 23:55
Daha Eski
İspanya ile Portekiz yenişemedi! İspanya ile Portekiz yenişemedi! 23:35
Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti 22:36
G.Saray A. Efes'i devirdi seriyi eşitledi! G.Saray A. Efes'i devirdi seriyi eşitledi! 22:17
İstanbulspor Süper Lig'de! İstanbulspor Süper Lig'de! 22:07
F.Bahçe'den güldüren Jesus paylaşımı F.Bahçe'den güldüren Jesus paylaşımı 21:56
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! 21:48