Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı CANLI İZLE

U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray, 76 puanla lider konumunda. Sarı kırmızılıları 73 puanla Beşiktaş, 69 puanla Trabzonspor takip ediyor. 68 puanı bulunan Fenerbahçe ise 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe U19: Osman Ertuğrul, Alper, Bora, Emir, Çağtay, Yusuf, Muhammet, Erkan Arda, Ruhan Arda, Jin-ho Jo, Arda Okan.

Galatasaray U19: Jankat, Yusuf Erdem, Emir, Mehmet, Umut, Taha, Emirhan, Zeki Mert, Özgür Baran, Beknaz, Hamza Akman.

F.BAHÇE-G.SARAY CANLI İZLE