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Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı CANLI İZLE

Fenerbahçe U19 ile Galatasaray U19, U19 Gelişim Ligi'nin 33. haftasında  Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe U19-Galatasaray U19 maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:44
Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı CANLI İZLE

U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray, 76 puanla lider konumunda. Sarı kırmızılıları 73 puanla Beşiktaş, 69 puanla Trabzonspor takip ediyor. 68 puanı bulunan Fenerbahçe ise 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe U19: Osman Ertuğrul, Alper, Bora, Emir, Çağtay, Yusuf, Muhammet, Erkan Arda, Ruhan Arda, Jin-ho Jo, Arda Okan.

Galatasaray U19: Jankat, Yusuf Erdem, Emir, Mehmet, Umut, Taha, Emirhan, Zeki Mert, Özgür Baran, Beknaz, Hamza Akman.

F.BAHÇE-G.SARAY CANLI İZLE

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