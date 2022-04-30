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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Joao Novais'in peşinde!

Son dakika spor haberi: Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle seri yapan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefine adım adım yaklaşıyor. Hoca arayışlarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler yeni bir yapılanmayla sezona iddialı bir şekilde giriş yapmayı amaçlıyor. Yapılacak takviyelerle rotasyonu bol ve kaliteli bir kadro kurma hedefinde olan Kanarya, Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezonki performansıyla göz dolduran Joao Novais'in peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 10:15
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Joao Novais'in peşinde!

Braga'dan kiralanan Joao Novais'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Joao Novais'in peşinde!

Bu sezon Süper Lig'de 25 maçta forma giyen Novais, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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