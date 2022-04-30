TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Joao Novais'in peşinde!

Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Joao Novais, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.
Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Joao Novais, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.
Orta saha mevkisinde rotasyonu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor.
Portekiz basınında yer alan haberlerde; Portekizli futbolcuya Fenerbahçe haricinde Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgisi olduğu ifade edildi.
Braga'dan kiralanan Joao Novais'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Bu sezon Süper Lig'de 25 maçta forma giyen Novais, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.