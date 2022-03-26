FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil böyle öğrendi! "Senin gelmene gerek yok"

Fenerbahçe 'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürerken Mesut Özil konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Play Spor'a konuşan Özil'in, "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu" dediği iddia edildi.

HALA EN SKORERLERDEN

Futbolu ve fizik seviyesi eski günlerine göre 'yetersiz' görülse de Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de en fazla skor katkısı veren isimler arasında yer alıyor... 33 yaşındaki yıldız; Süper Lig ve Avrupa'da 26 resmi maça çıkarken 9 gol+2 asistle 11 gole katkı sağladı.



