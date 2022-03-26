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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil böyle öğrendi! "Senin gelmene gerek yok"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in yeni adresi merak konusu oldu. Takımdan ayrılabileceği konuşulan yıldız futbolcunun 2 talibi bulunuyor. 33 yaşındaki oyuncunun menajerinin sezon sonunda transfer görüşmelerine başlayabileceği iddia ediliyor. Öte yandan Mesut Özil sarı-lacivertlilerde kadro dışı kaldığını nasıl öğrendiğini açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:00
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil böyle öğrendi! "Senin gelmene gerek yok"

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürerken Mesut Özil konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Play Spor'a konuşan Özil'in, "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu" dediği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil böyle öğrendi! "Senin gelmene gerek yok"

Tecrübeli oyuncu dün ayrıca sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Türk bayrakları paylaşarak, "Aslolan Fenerbahçe'dir" yazdı... Sarı-lacivert kalplerin yer aldığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil böyle öğrendi! "Senin gelmene gerek yok"

HALA EN SKORERLERDEN
Futbolu ve fizik seviyesi eski günlerine göre 'yetersiz' görülse de Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de en fazla skor katkısı veren isimler arasında yer alıyor... 33 yaşındaki yıldız; Süper Lig ve Avrupa'da 26 resmi maça çıkarken 9 gol+2 asistle 11 gole katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil böyle öğrendi! "Senin gelmene gerek yok"

YENİ ROTASI 'MLS' Mİ?
Mesut Özil'in durumunun bundan sonra ne olacağı merak konusu... 2024'e kadar kontratı olan yıldızın sezon sonu takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. MLS'den LA Galaxy ve Inter Miami'nin Özil'le ilgilendiği biliniyor. Menajerinin görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil böyle öğrendi! "Senin gelmene gerek yok"

SAVUNMA İSTENDİ
Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'dan savunma istendiği bildirildi. Fenerbahçe'de 3. kez kadro dışı kalan Tufan'ın motivasyonu bozucu davranışlar sergilemekle suçlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil böyle öğrendi! "Senin gelmene gerek yok"

Bu arada Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın ikinci bir karara kadar idari izinli sayılacakları, antrenmanları nerede sürdüreceklerinin önümüzdeki günlerde belirleneceği belirtildi.

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