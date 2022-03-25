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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia kriz yarattı!

Fenerbahçe spor haberleri: Konyaspor maçının kadrosuna alınmayan Enner Valencia ile Jose Sosa'da da 'doktor krizi' yaşandığı ortaya çıktı... Yeni iyileşen Valencia'nın, antrenmanda sakatlığının nüksetmesi üzerine kulüp doktorlarına herkesin içinde yüksek sesle bağırdığı ifade edildi. Ali Koç'un Valencia'dan maç toplantısında takım arkadaşlarından özür dilemesini istediği, Ekvadorlu yıldızın özür dilememesi üzerine kadroya alınmadığı öğrenildi... İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia kriz yarattı!

Fenerbahçe'de önemli ve bir o kadar da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kaptan Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının şoku yaşanırken takımda Enner Valencia ve Sosa ile de kriz yaşandığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia kriz yarattı!

Gelen bilgilere göre Valencia, Konya maçı öncesinde antrenmanda sakatlık yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia kriz yarattı!

Bunun üzerine yanına sağlık ekibi geldi. Ancak Ekvador'lu oyuncu kulüp doktorunu sert bir şekilde azarladı. Takvim'in haberine göre; bunun üzerine teknik direktör İsmail Kartal, Valencia'dan özür dilemesini istedi.

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