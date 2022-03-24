Fenerbahçe'yi çok istiyorum

Kanarya'nın unutulmaz futbolcusu Volkan Demirel, A SPOR'a açıklamalarda bulundu. Karagümrük'ü çalıştıran Türk futbolunun önemli figürü "Ben Fenerbahçeliyim. Elbette bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok isterim. Şu anda Karagümrük'ün başındayım ve hedeflerim var." dedi.
Kanarya'nın unutulmaz futbolcusu Volkan Demirel, A SPOR'a açıklamalarda bulundu. Karagümrük'ü çalıştıran Türk futbolunun önemli figürü "Ben Fenerbahçeliyim. Elbette bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok isterim. Şu anda Karagümrük'ün başındayım ve hedeflerim var. Buralarda kendimi kanıtlamam gerekiyor Fenerbahçe'de de İsmail hocamız şu anda başarılı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.