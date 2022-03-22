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SPOR HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! Jackson Porozo transferinde dev rakip

Spor haberi... Yeni sezonda bazı isimlerle yollarını ayırarak buradan gelecek kaynakla yepyeni bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe özellikle savunma bölgesinde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu anlamla listeye alınan isimlerden biri de Ekvadorlu stoper Jackson Porozo olmuştu. Ancak Sarı-Lacivertliler'e bu transferde dev bir rakip çıktı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 09:14
CEVDET BERKER İŞLEYEN
SPOR HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! Jackson Porozo transferinde dev rakip

Yeni sezonda kadrosunu yapacağı takviyelerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferlere kaynak yaratmak için sezon sonunda bazı isimleri elden çıkarmak durumunda...

SPOR HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! Jackson Porozo transferinde dev rakip

Sarı-Lacivertliler'de performansıyla birçok kulübün dikkatini çeken ve iyi bir gelir elde edeceği isimler arasında Kim Min-Jae ve Szalai bulunurken bu isimlerin ayrılması sonrası alternatif isimler için arayışlar sürüyor.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! Jackson Porozo transferinde dev rakip

Geçtiğimiz günlerde dış kaynaklardan gelen bilgilerde Boavista forması giyen Jakson Porozo'nun Sarı-Lacivertliler'in gündeminde olduğu ve görüşme gerçekleştirileceği iddia edilmişti.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! Jackson Porozo transferinde dev rakip

Ancak bu transferde Fenerbahçe'ye oldukça zorlu bir rakip çıktı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! Jackson Porozo transferinde dev rakip

Portekiz basınında çıkan habere göre; Bünyesinde Manchester City FC, New York City FC, Melbourne City FC ve bir çok kulübün hisselerine sahi olan 'City Football Group'un da gözünü Ekvadorlu stoper Jackson Porozo'ya dikti.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! Jackson Porozo transferinde dev rakip

Ayrıca haberde, City Group'un bu temasının yakında gerçekleşebileceği belirtilirken, ilk olarak 3 milyon Euro teklif edildiği ancak bu teklifin oyuncunun kulübü Boavista tarafında kabul görmediğinin altı çizildi.

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