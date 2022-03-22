SPOR HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! Jackson Porozo transferinde dev rakip

Ancak bu transferde Fenerbahçe'ye oldukça zorlu bir rakip çıktı.

Portekiz basınında çıkan habere göre; Bünyesinde Manchester City FC, New York City FC, Melbourne City FC ve bir çok kulübün hisselerine sahi olan 'City Football Group'un da gözünü Ekvadorlu stoper Jackson Porozo'ya dikti.