SPOR HABERİ - Fenerbahçe istiyordu! Jackson Porozo transferinde dev rakip

Yeni sezonda kadrosunu yapacağı takviyelerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferlere kaynak yaratmak için sezon sonunda bazı isimleri elden çıkarmak durumunda...
Sarı-Lacivertliler'de performansıyla birçok kulübün dikkatini çeken ve iyi bir gelir elde edeceği isimler arasında Kim Min-Jae ve Szalai bulunurken bu isimlerin ayrılması sonrası alternatif isimler için arayışlar sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde dış kaynaklardan gelen bilgilerde Boavista forması giyen Jakson Porozo'nun Sarı-Lacivertliler'in gündeminde olduğu ve görüşme gerçekleştirileceği iddia edilmişti.