FENERBAHÇE HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kancası

Fenerbahçe'de formunu yükselten Bright Osayi-Samuel özverili mücadelesiyle taraftarların gönlünü kazanırken, transfer piyasası da hareketlendi... İngiliz takımlarının, Nijeryalı oyuncuyu yeniden takibe aldığı gelen haberler arasında... 24 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Ada'da Blackpool ve Queens Park Rangers takımlarının formasını giymişti. Ocak 2021'deki ara transferde cüzi bir rakama Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncu, özellikle sağ beke geçtikten sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon Fenerbahçe ile 36 maça çıkıp 2 gol atan ve 3 asist yapan Osayi için yönetimin son kararı yeni teknik direktöre bırakması bekleniyor. Uyumlu kişiliği ve her görevde elinden geleni yapması ile takdir gören Osayi'nin F.Bahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi var.