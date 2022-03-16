Fenerbahçe'de 6 imza birden! Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural...

Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'ın sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı. 6 genç futbolcu için 17 Mart Perşembe günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.
İşte o açıklama:
"Geleceğin Fenerbahçe'sinin imzaları atılıyor. Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30'da, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde imza töreni yapılacaktır."