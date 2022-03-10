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Fenerbahçe'nin yeni transferi Isak Vural için transfer gerçeği ortaya çıktı! Barcelona...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yeni transferi Isak Vural için geçmişte yaşanan bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre Isak Vural'ın, daha önce İspanya La Liga devi Barcelona'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 11:32 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 11:33
Fenerbahçe'nin yeni transferi Isak Vural için transfer gerçeği ortaya çıktı! Barcelona...

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Benfica'dan transfer ettiği İsak Vural, Samandıra'ya ayak bastı. Genç yıldız adayı, A Takım'daki ağabeyleri ve arkadaşlarıyla tanıştı. İdmanlarda A Takım'la birlikte olacak 15 yaşındaki İsak, U19 takımıyla maçlara çıkacak. Statü gereği bu süreç 6 ay devam edecek. İsak, sürenin bitiminde A Takım oyuncusu olacak.

BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Babası Türk annesi Norveçli olan 2006 İsveç Stocholm doğumlu oyuncu, futbola Sant Cugat FC takımında başladı. Daha sonra Hammarby ve Benfica'da oynadı. Sabah'ın haberine göre, 2016'da Barcelona çok istedi ancak Katalan ekibi çalışma ve oturma izni girişimlerini sonuçlandıramadığı için transfer gerçekleşmedi.

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