Slavia Prag - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 📺

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Çek ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı saat 23:00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

SLAVIA PRAG: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun

AVRUPA KUPALARINDA 240. MAÇ

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 240. kez sahne aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 351 gol gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

SADECE GÖTEBORG'U ELEDİ

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.

1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.