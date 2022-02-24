Arda Güler'den enfes hareketler! Slavia Prag Fenerbahçe maçında taraftarları mest etti

25 Şubat Perşembe akşamı oynanan Slavia Prag - Fenerbahçe maçında mücadele oynanırken 17 yaşına basan Arda Güler, 90. dakikada sarı lacivertli ekibin Berisha ile bulduğu golden hemen önce attığı çalımlarla izleyenleri büyüledi.

Topla ceza sahasına giren Arda, Slavia Prag'lı iki rakibini karşısına alddı, çalım atıp arlarından geçti ve şutunu çekti. Kaleciden dönen ve önüne gelen topu Berisha sert bir şutla ağlara yolladı.



İşte Arda Güler'in ayakta alkışlanan o hareketleri:















Fenerbahçe Konferans Ligi'ne veda etse de, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlar Arda Güler'e büyük övgüler yağdırdı.