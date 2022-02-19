Haberler Fenerbahçe Fabricio Bustos'tan flaş Fenerbahçe isyanı!

Fabricio Bustos'tan flaş Fenerbahçe isyanı!

Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak transferini noktalayamadığı Fabricio Bustos elden kaçtı. Arjantinli futbolcu, resmen Internacional'e transfer oldu. Fabricio Bustos, Fenerbahçe'den Eylül 2021'de transfer teklifi aldığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:01
Fabricio Bustos'tan flaş Fenerbahçe isyanı!

Gökhan Gönül ile yollarını ayırdıktan sonra sağ bek bölgesi için elinde sadece Nazım Sangare'yi bulunduran ve bu bölge için transfer yapamayan Fenerbahçe, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sağ bek bölgesi yapılan transfer çalışmalarında son anda iptal olan bir transfer görüşmesi ortaya çıktı.

Fabricio Bustos'tan flaş Fenerbahçe isyanı!

ARJANTİNLİ FUTBOLCU AÇIKLADI

Sabah'ın haberine göre; Arjantin takımlarından Independiente'den, Brezilya Ligi ekibi FC Internacional'e transfer olan Fabricio Bustos, Fenerbahçe itirafında bulundu. 25 yaşındaki sağ bek Fabricio Bustos, sarı lacivertlilere transferinin son anda gerçekleşmediğini açıkladı.

Fabricio Bustos'tan flaş Fenerbahçe isyanı!

Latin Amerika basınına konuşan 25 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'den Eylül 2021'de transfer teklifi aldığını belirtti. Indipendiente'de sorun yaşadığı dönemde Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğunu söyleyen Bustos'un açıklamalarına göre Independiente yetkilileri transferin gerçekleşmesine onay vermedi.

Fabricio Bustos'tan flaş Fenerbahçe isyanı!

KULÜPLE İPLER KOPTU

Kulüp yetkililerinin Bustos'un Fenerbahçe'ye tranferini engellemesinin ardından iki taraf arasında ipler koptu. Tecrübeli futbolcu yetiştiği kulübe veda ederek Brezilya ekiplerinden Internacional'e imza attı.

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Fabricio Bustos'tan flaş Fenerbahçe isyanı!

Arjantin Milli Takımı ile 4 maça çıkan Bustos, 6 sezon formasını giydiği Independiente kariyerinde 174 maçta forma giydi. 4 gol atan Arjantinli sağ bek 17 asist yaptı.

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