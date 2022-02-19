Fabricio Bustos'tan flaş Fenerbahçe isyanı!

Gökhan Gönül ile yollarını ayırdıktan sonra sağ bek bölgesi için elinde sadece Nazım Sangare'yi bulunduran ve bu bölge için transfer yapamayan Fenerbahçe, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sağ bek bölgesi yapılan transfer çalışmalarında son anda iptal olan bir transfer görüşmesi ortaya çıktı.
ARJANTİNLİ FUTBOLCU AÇIKLADI
Sabah'ın haberine göre; Arjantin takımlarından Independiente'den, Brezilya Ligi ekibi FC Internacional'e transfer olan Fabricio Bustos, Fenerbahçe itirafında bulundu. 25 yaşındaki sağ bek Fabricio Bustos, sarı lacivertlilere transferinin son anda gerçekleşmediğini açıkladı.
Latin Amerika basınına konuşan 25 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'den Eylül 2021'de transfer teklifi aldığını belirtti. Indipendiente'de sorun yaşadığı dönemde Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğunu söyleyen Bustos'un açıklamalarına göre Independiente yetkilileri transferin gerçekleşmesine onay vermedi.