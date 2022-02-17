Fenerbahçe Slavia Prag: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilke maçında, Slavia Prag'ı konuk etti. Mücadele, Prag'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri Fenerbahçe adına 58' Pelkas, 83' Ferdi Kadıoğlu'dan geldi. Slavia Prag'ın golleriyse 45' Traore, 62' Dorley, 63' Langr'den geldi.

Turun 2. maçı, 24 Şubat günü Çekya'da oynanacak.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

18. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Sor, Szalai'den sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Sor'un çaprazdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Holes'in çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Holes'in yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.

45. dakikada Slavia Prag öne geçti. Plavsic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Traore'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Slavia Prag'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

54. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Pelkas'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu, pasını Pelkas'a verdi. Yunan oyuncu, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Slavia Prag ikinci golü kaydetti. Ceza sahası çizgisi yakınında Szalai'nin uzaklaştırmak istediği top Dorley'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

64. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in orta sahada kaptırdığı topu kontrol eden Sor, meşin yuvarlağı sağdan hızla hareketlenen Lingr ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 1-3.

83. dakikada Fenerbahçe ikinci kez fileleri havalandırdı. Arda Güler'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının solundan şutunu çıkardı. Slavia Prag savunmasına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Slavia Prag karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



