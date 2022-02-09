Usta yazardan flaş sözler! "Üzerinde Fenerbahçe forması olan futbolcularınız..."

Mesut uzun zamandır yok, olacak gibi de değil… İrfan Can da yok, varsa da üç maçta bir var zaten… Kim olacak peki oyun lideri? Neden gittiği neden döndüğü de anlaşılmayan Ozan Tufan. Fenerbahçe'deki plansızlık oyunun baş aktörü Ozan Tufan olacak bir tablo çıkardı karşımıza. O da sakatlanıp çıkınca filmi tekrar başa sardı izleyenler. O yok, bu yok… Kim var? Kimse yok.