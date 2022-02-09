Haberler Fenerbahçe Usta yazardan flaş sözler! "Üzerinde Fenerbahçe forması olan futbolcularınız..."

Usta yazardan flaş sözler! "Üzerinde Fenerbahçe forması olan futbolcularınız..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. Mücadelede 10 kişi kalan Kayserispor, sarı lacivertlileri 90+4. dakikada eski Fenerbahçeli Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve kupada çeyrek finale yükseldi. Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Bülent Timurlenk de zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 08:43
Usta yazardan flaş sözler! "Üzerinde Fenerbahçe forması olan futbolcularınız..."

Mesut uzun zamandır yok, olacak gibi de değil… İrfan Can da yok, varsa da üç maçta bir var zaten… Kim olacak peki oyun lideri? Neden gittiği neden döndüğü de anlaşılmayan Ozan Tufan. Fenerbahçe'deki plansızlık oyunun baş aktörü Ozan Tufan olacak bir tablo çıkardı karşımıza. O da sakatlanıp çıkınca filmi tekrar başa sardı izleyenler. O yok, bu yok… Kim var? Kimse yok.

Usta yazardan flaş sözler! "Üzerinde Fenerbahçe forması olan futbolcularınız..."

Sakatlıklar, hastalıklar yüzünden yarım kadro olan Kayserispor karşısında 4-1-4-1 başlayan Fenerbahçe, Berisha'nın beceriksizliği ve son topun kendisine çarpmasıyla Türkiye Kupası'na veda etti. Sol beke mahkum edilen Ferdi ve çok çabalayan Mert Hakan dışında kalanlara söylenebilecek şey yok.

Usta yazardan flaş sözler! "Üzerinde Fenerbahçe forması olan futbolcularınız..."

Derler ki kötü romanlar "Soğuktu ve yağmur yağıyordu" cümlesiyle başlar. Evet dünkü maçın romanı için gerçek buydu ama çok uzakta değil, Ataşehir'de Fenerbahçe Basketbol Takımı, Real Madrid'i üç çeyrekte 30 sayıda tutup 15 sayı farkla yenerken, Kadıköy'de futbolcular 10 kişi kalmış Kayserispor'a tek bir gol atamadılar.

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