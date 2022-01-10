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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı CANLI | Fenerbahçe maçı izle | FB Adana Demir canlı izle

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, Adana Demirspor maçına teknik direktörsüz çıktı ve Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle, saha kenarında yer aldı. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında dünya yıldızı Mesut Özil, yedek kulübesinde bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe'de forvet hattında İrfan Can Kahveci - Pelkas - Valencia bulunuyor. Adana Demirspor'da ise Mario Balotelli, kadroda yer almıyor. Anadolu temsilcisindeki gol silahları Yunus Akgün, Belhanda ve Britt Assambalonga olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz... | Fb maçı izle

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:54 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:58
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı CANLI | Fenerbahçe maçı izle | FB Adana Demir canlı izle

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Futbol adına seyir zevki bir hayli yüksek olan bu mücadeleyi, haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 isim ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.

İKİ TAKIM LİGDE 36. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

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