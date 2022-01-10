Slaven Bilic'ten Fenerbahçe için resmi açıklama geldi!

"YAZA KADAR HIRVATİSTAN'DAYDIM"

"Reddemeyeceğim bir teklif gelmezse ve şu anda kabul etmezsem yaza kadar Hırvatistan'dayım diyebilirim."

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIM"

"Çin'de çalışırken 6. ayımda ayrılmak istedim. Yazın Fenerbahçe ile her konuda anlaştım. O dönem Çin'de ne zaman futbol oynanacağı bilinmiyordu. Ailem bana gelemedi. Futbol söz konusu olduğunda akla gelecek her şey ters gitti."