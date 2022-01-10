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Slaven Bilic'ten Fenerbahçe için resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde teknik direktör gündeminde olan Hırvat futbol adamı Slaven Bilic, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Bilic yaptığı konuşmada, Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmenin kolay olmayacağını ifade ederken, reddedilmeyeceği bir teklifin gelmesi halinde, sözleşmeyi kabul edeceğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 18:33
Slaven Bilic'ten Fenerbahçe için resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, Hırvat basınına konuştu. İşte o sözler...

Slaven Bilic'ten Fenerbahçe için resmi açıklama geldi!

"FENERBAHÇE'Yİ REDDEDEMEZSİNİZ!"
"Kendimi biliyorum ve nasıl tepki vereceğimi biliyorum. Gerçekçi olalım Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek kolay değil. Bunu reddedemem. Fenerbahçe gibi bir kulüpten size her gün teklif gelmez. İstanbul kulüpleri gerçek anlamda 'dev'dir!"

Slaven Bilic'ten Fenerbahçe için resmi açıklama geldi!

"İSTANBUL'U HER ZAMAN ÇOK SEVDİM"
"Türkiye gibi fenomen bir ülkeyi ve İstanbul'u her zaman çok sevdim, bunu da her zaman söyledim. Fakat Çin'de geçirdiğim birkaç ay boyunca ailem, akrabalarım, arkadaşlarımla tatil yapmayı iple çektim."

Slaven Bilic'ten Fenerbahçe için resmi açıklama geldi!

"YAZA KADAR HIRVATİSTAN'DAYDIM"
"Reddemeyeceğim bir teklif gelmezse ve şu anda kabul etmezsem yaza kadar Hırvatistan'dayım diyebilirim."

Slaven Bilic'ten Fenerbahçe için resmi açıklama geldi!

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIM"
"Çin'de çalışırken 6. ayımda ayrılmak istedim. Yazın Fenerbahçe ile her konuda anlaştım. O dönem Çin'de ne zaman futbol oynanacağı bilinmiyordu. Ailem bana gelemedi. Futbol söz konusu olduğunda akla gelecek her şey ters gitti."

Slaven Bilic'ten Fenerbahçe için resmi açıklama geldi!

"F.BAHÇE İLE ANLAŞTIĞIMI SÖYLEMEK İSTEDİM..."
"Harika bir ilişkimin olduğu başkana gidip Fenerbahçe'yle anlaştığımı ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kalmam için ısrar etti. Gerekli sonuçları almak için 2 yıl kalmamı istedi. Yeni bir stadyumun inşa edildiğini ve uzun vadeli bir planı olduğunu belirtti. 3 gün boyunca onunla konuştum. Sonunda o sezon boyunca kalmam üzerine anlaştık. Ancak, sezon sonunda ayrılacağım konusunda el sıkıştık."

Slaven Bilic'ten Fenerbahçe için resmi açıklama geldi!

"OCAK AYINDA AYRILMAMI KABUL ETTİ"
"Ocak ayı geldiğinde istersem gitmemin adil olduğunu kabul etti. Şimdi bu adımı attım. Ona Çin'deki işimi bitirdiğimi söyledim. Hem insan hem de bir profesyonel olarak sıkıntı olmadan ayrıldık. Harika bir dostluğu arkamda bıraktım."

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