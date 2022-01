Slaven Bilic'ten Fenerbahçe için resmi açıklama geldi!

"FENERBAHÇE'Yİ REDDEDEMEZSİNİZ!" "Kendimi biliyorum ve nasıl tepki vereceğimi biliyorum. Gerçekçi olalım Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek kolay değil. Bunu reddedemem. Fenerbahçe gibi bir kulüpten size her gün teklif gelmez. İstanbul kulüpleri gerçek anlamda 'dev'dir!"

"İSTANBUL'U HER ZAMAN ÇOK SEVDİM"

"Türkiye gibi fenomen bir ülkeyi ve İstanbul'u her zaman çok sevdim, bunu da her zaman söyledim. Fakat Çin'de geçirdiğim birkaç ay boyunca ailem, akrabalarım, arkadaşlarımla tatil yapmayı iple çektim."