Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag'ı tanıyalım! Takımda hangi yıldızlar var? En iyi oyuncuları kim? Ligde kaçıncı sırada

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

Bu eşleşmenin ardından Fenerbahçe'nin rakibi ile ilgili arama motorlarında araştırmalar yapılmaya başlandı.

SLAVIA PRAG'I TANIYALIM

Slavia Prag, Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır.

74.25 milyon Euro kadro değerine sahip olan Slavia Prag'ın piyasa değeri en yüksek ismi ise 7.5 milyon Euro ile Ondrej Kolar.

ETKİLİ OYUNCULARI VAR

Slavi Prag etkili futbolcuları ile dikkat çeken bir takım. On numara pozisyonunda görev yapan Nicolae Stanciu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 karşılaşmada 6 gol 8 asistlik performans sergiledi. Nicolae Stanciu bir dönem Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alıyordu.

GOLCÜLERİ JAN KUCHTA

Slavia Prag'ın gol yollarında en etkili ismi ise 24 yaşındaki Jan Kuchta... Bu sezon 24 maçta görev alan Çekyalı forvet çıktığı 24 karşılaşmada 12 gol 8 asistlik performans sergiledi.

LİGDE LİDERLER

Slavia Prag Çekya Ligi'nde 37 puanla lider durumda. Slavia Prag, çıktığı 18 karşılaşma 15 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Çekya ekibi 37 gol atarken kalesinde sadece 11 gol gördü.