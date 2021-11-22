Ahmet Çakar'dan Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemine sert eleştiri

Atamayana attılar... Dünkü maçın özeti bu. İkinci yarı G.Saray, Fenerbahçe'yi sahadan sildi. En az 3 net gol pozisyonu var, Berke ve Koreli Kim devleşti, Galatasaray'ın golü "Ha geldi ha geliyor' derken maçın bitimine dakikalar kala Crespo ile Fenerbahçe golü buldu, lige tutundu, belki de Vitor Pereira ile Ali Koç'un kellesini kurtardı ve Galatasaray'ı çok ama çok derin bir uçuruma sürükledi.
İlk yarı atılan mükemmel iki kontratak golü var. Bu golün sahipleri virtüözler. Kerem, Allah onu Türk futboluna bağışlasın, müthiş bir kontratak başlattı, verdi- aldı ve penaltı vuruşu gibi bir vuruşla golü yaptı.
Fenerbahçe'nin attığı gol daha da muhteşemdi. İrfan Can'ın topu alışı, derhal Mesut'un kaçtığını görüp ona atması, Mesut'un saliselerle ofsayttan kurtuluşu ve F.Bahçe'nin beraberlik golü.