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Fenerbahçeli Enner Valencia'nın transfer için talipleri artıyor! 2 ülkeden teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'nın talipleri her geçen gün artıyor. Sezona fırtına gibi başlayan yıldız isim, son dönemde yaşadığı sakatlıklar sonrasında ilk 11'de tercih edilmemesine karşın, yeniden ritm tutarak eski formuna yaklaşmak için sıkı çalışıyor. Bununla beraber Fenerbahçeli Enner Valencia için yeni transfer iddiaları gündeme geliyor. Daha önce Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın kendisiyle ilgilendiği bilinen Enner Valencia'ya, 2 yeni talibin daha çıktığı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 21:22
Fenerbahçeli Enner Valencia'nın transfer için talipleri artıyor! 2 ülkeden teklif...

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'ya ocak transfer sezonu için teklifler yağıyor. Sezona fırtına gibi başlayan yıldız isim, daha sonra kısa süreli sakatlıklar yaşamış ve istediği forma şansını yakalayamamıştı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın transfer için talipleri artıyor! 2 ülkeden teklif...

Buna karşın Valencia'nın sıkı çalıştığı ve eski ritmine kavuşmak için mücadele ettiği ifade edilirken, yıldız isim için yeni taliplerin olduğu kaydedildi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın transfer için talipleri artıyor! 2 ülkeden teklif...

PREMIER LİG'DEN GELİYORLAR
Enner Valencia için ilk talibin İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton olduğu ifade ediliyor. Yıldız futbolcu için ocak transfer sezonunda Fenerbahçe ile görüşmelere başlanacak.

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın transfer için talipleri artıyor! 2 ülkeden teklif...

2 ÜLKEDEN DAHA İSTİYORLAR
Bununla beraber Enner Valencia'nın peşine 2 ülkeden daha çeşitli kulüplerin takıldığı kaydedildi. 32 yaşındaki golcü futbolcu için Meksika ve İspanya'dan teklifler olduğu ileri sürüldü. Öte yandan Valencia'nın 2023 yılına dek Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın transfer için talipleri artıyor! 2 ülkeden teklif...

Enner Valencia kariyeri boyunca Emelec, Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını giymişti. Yıldız isim, Ekvador milli takımı ile 67 müsabakada 34 gole imza atmıştı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın transfer için talipleri artıyor! 2 ülkeden teklif...

Öte yandan Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 14 maçta yer alırken, 7 gol 2 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.

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