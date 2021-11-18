Fenerbahçeli Enner Valencia'nın transfer için talipleri artıyor! 2 ülkeden teklif...

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'ya ocak transfer sezonu için teklifler yağıyor. Sezona fırtına gibi başlayan yıldız isim, daha sonra kısa süreli sakatlıklar yaşamış ve istediği forma şansını yakalayamamıştı.

Buna karşın Valencia'nın sıkı çalıştığı ve eski ritmine kavuşmak için mücadele ettiği ifade edilirken, yıldız isim için yeni taliplerin olduğu kaydedildi.