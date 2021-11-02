Önümüze bakmalıyız

Fenerbahçe, kaptan Mesut Özil'in antrenman sonrasında takım arkadaşlarını toplayıp, konsantrasyon uyarısında bulunduğunu açıkladı. Tecrübeli oyuncunun, birbirlerine destek olarak biran önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söylediği bildirildi. Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil'in, "Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız" ifadelerini kullandığı açıklandı.