SPOR HABERİ - Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira Antwerp maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika temsilcisi Antwerp'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Hem kendileri için hem de rakip için çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Pereira, "Avrupa Ligi'nde mücadeleye devam etmek için 3 puan çok önemli. Yunanistan'da 2-1 kaybettiler, evlerinde Frankfurt'a 1-0 kaybettiler. Seviyelerin çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Biz biraz daha tecrübe edinmiş olacağız, buna ihtiyacımız var. Bazen zekayla oynamaya ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

"BU MAÇTA 3 PUAN ALMANIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

"Futbol gerçekten zor bir iş, zor bir meslek" diyen Vitor Pereira, şunları söyledi:

"Böyle kötü bir sonuç aldığınızda bir gün sonra yeni bir reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Bir sonraki maçı düşünmeniz gerekiyor. Burası başka bir turnuva. Bizim kafamızdaki çipi değiştirmemiz gerekiyor. Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Olympiakos maçında da bunu edindik. Sadece duygularla oynayamazsınız. Zekanızla da oynamanız gerekiyor. Taktiksel dengemizi kaybetmeden oynayıp, bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bu maçta 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz."

Takımın formasyonuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Portekizli teknik adam, "Yine formasyonla ilgili bir soru... Formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum. Bu dizilişle ilgili bir durum değil. Futbol davranışlardır, formasyonlar değişebilir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE BAHANE GÖSTERMEYE GELMEDİM"

Bir önceki maçta yaşanan olayların yarınki maç öncesi bir bahane olarak gösterip gösterilmeyeceği konusunda gelen soruya Pereira, "Hiçbir şey bahane olmamalı. Türkiye'ye de bahane göstermeye gelmedim. Burada mükemmel bir lig olmadığını biliyordum ama gittiğim hiçbir lig de mükemmel değildi. Herkes hangi konumda olursa olsun kendini geliştirmeli. Ben de kendimi her geçen gün geliştirmeye ve hatalarımızı düzeltmeye çalışıyorum. Hakemler de bunu yapmalı. Kendilerini analiz edip hatalarını düzeltmeliler. Son maçta aldığımız sonuç, istediğimiz bir sonuç değildi ama yarın bizim için mental olarak güçlü olduğumuzu göstermek için yeni bir fırsat. Biz gerçekten birlikte olduğumuzu, takım ruhuna sahip olduğumuzu ve harika bir taraftarımız olduğunu göstermek ve bu maçı kazanmak istiyoruz. Hepimiz kendimizi geliştirmeliyiz, hatalarımızı düzeltmeliyiz. Hakemler de bu şekilde" yanıtını verdi.

"OYUNCULARIN DA İNSAN OLDUĞUNU UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR"

Son olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ancak çok fazla maç oynadıklarını hatırlatan Pereira, "Biz oynadığımız maçlarda rakibimiz 10 kişi artı kaleciyle topun arkasında oluyor. Kolay değil bu maçlar. Açık olan maçlarda gol atmak daha kolay oluyor. Bize karşı 10 kişiyle topun arkasına geçmesinin sebepleri tabii ki bize saygı duymaları. Bizim onlardan güçlü olduğumuz anlamına geliyor. Tabii ki biz seviyeyi artırmalı ve daha çok çalışmalıyız. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu anlamda seviyeyi yükseltmek çok da kolay olmuyor. Lige ara verilen milli ara dönemlerinde de oyuncularımızın çoğu burada olmuyor. Yapacak bir şey yok, modern futbol böyle. Şimdi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın sayılarının artırılması ve daha fazla turnuva yapılması gündemde. Tabii ki daha fazla turnuva daha fazla maç demek ve daha fazla para demek. Ama oyuncuların da insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz de birçok problem ve sakatlıkla karşılaşıyoruz. Bu konuyu biraz daha düşünmeliyiz. Ben daha fazla gol atmak istiyorum, kalemde gol görmek istemiyorum. Umarım ilerleyen dönemde bunu başarırız" diyerek sözlerini noktaladı.