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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı 12 transfer yaptı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda kadro şekilleniyor. Sarı-lacivertli kulüp, yeni kurulan futbol takımını 12 isimle güçlendirdi. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde; İlayda Cansu Kara, Ezgi Çağlar, Altun Sancar, Demet Bozkurt, Merve Nalçacı, Emine Yaren Çolak, Dilan Aslan, Berdan Bozkurt, Narin Yakut, Songül Demirtürk, Setenay Sırım ve Fatma Kara Şahinbaş kendilerini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmelere imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:27
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı 12 transfer yaptı

Fenerbahçe Kulübü, yeni kurulan kadın futbol takımının 12 oyuncuyla anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni kurulan takımımız için anlaşmaya varılan 12 oyuncu ile imzalar atıldı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde; İlayda Cansu Kara, Ezgi Çağlar, Altun Sancar, Demet Bozkurt, Merve Nalçacı, Emine Yaren Çolak, Dilan Aslan, Berdan Bozkurt, Narin Yakut, Songül Demirtürk, Setenay Sırım ve Fatma Kara Şahinbaş kendilerini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmelere imza attı. Oyuncularımıza kulübümüze 'hoş geldiniz' diyor; çubuklu formamızla birlikte başarılı sezonlar geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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