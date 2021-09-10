Kumpas kararı inceleniyor

Sarı-lacivertli yönetim, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle açılan davada, 4 Haziran'da verdiği hükmün gerekçesinin açıklanmasının ardından hukuk departmanının harekete geçtiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli yönetim, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle açılan davada, 4 Haziran'da verdiği hükmün gerekçesinin açıklanmasının ardından hukuk departmanının harekete geçtiğini duyurdu. Konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme yapıldığı, ilerleyen günlerde camia, taraftar ve kamuoyunun detaylı bir şekilde bilgilendirileceği ifade edildi.