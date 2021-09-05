Haberler Fenerbahçe Forma savaşı iyice kızıştı

Forma savaşı iyice kızıştı

Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer’in transferiyle daha da güçlenen Fenerbahçe’de ilk 11’de yer kapabilmek için kıyasıya bir yarış başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 06:50
Forma savaşı iyice kızıştı

Kanarya'da Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Samandıra'da teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas organizasyonları ile dar alanda çift kale maç yaptı. Milli oyuncuların yer almadığı idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan Mergim Berisha, Max Meyer ve Diego Rossi'nin transferiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Bu durumun takımın performansını daha da yukarı taşıyacağı belirtiliyor. Fizik olarak iyi görünen Berisha, Diego Rossi ve Meyer'in Sivas kadrosunda yer alması bekleniyor. İlk 11 konusunda kararı ise Pereira verecek.

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