Deneyim maçı olacak

HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela, Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri Fenerbahçe'ye karşı kaybedecek bir şeyleri olmadığını söyledi. Finlandiya ekibinin hocası, "Mesut Özil de dahil olmak üzere çok iyi oyunculara sahip bir takıma karşı seviyemizi test etmek bizim için güzel bir deneyim olacak." diye konuştu.
HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela, Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri Fenerbahçe'ye karşı kaybedecek bir şeyleri olmadığını söyledi. Finlandiya ekibinin hocası, "Mesut Özil de dahil olmak üzere çok iyi oyunculara sahip bir takıma karşı seviyemizi test etmek bizim için güzel bir deneyim olacak." diye konuştu.