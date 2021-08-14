Haberler Fenerbahçe Deneyim maçı olacak

Deneyim maçı olacak

HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela, Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri Fenerbahçe'ye karşı kaybedecek bir şeyleri olmadığını söyledi. Finlandiya ekibinin hocası, "Mesut Özil de dahil olmak üzere çok iyi oyunculara sahip bir takıma karşı seviyemizi test etmek bizim için güzel bir deneyim olacak." diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Deneyim maçı olacak
HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela, Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri Fenerbahçe'ye karşı kaybedecek bir şeyleri olmadığını söyledi. Finlandiya ekibinin hocası, "Mesut Özil de dahil olmak üzere çok iyi oyunculara sahip bir takıma karşı seviyemizi test etmek bizim için güzel bir deneyim olacak." diye konuştu.
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