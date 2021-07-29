Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth harekatı! İşte yapılacak teklif... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth harekatı! İşte yapılacak teklif... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Alexander Sörloth transferi için düğmeye bastı. Leipzig kadrosunda düşünülmeyen Norveçli oyuncu için başkan Ali Koç, bizzat temasları sürdürüyor. Yıllık net 3.3 milyon euro’yu gözden çıkaran Kanarya, imza için gün sayıyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth harekatı! İşte yapılacak teklif... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Leipzig'te 2021-22 öncesi kadroda düşünülmeyen Alexander Sörloth'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'de görüşmeleri de bizzat başkan Ali Koç yapıyor. 25 yaşındaki golcünün Alman ekibindeki durumunun netleşmesinin ardından İstanbul'a gelmeye hazır olduğu öğrenilirken; Kanarya, Leipzig'e iki teklif sunmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth harekatı! İşte yapılacak teklif... (FB spor haberi)

PEREIRA'NIN İLK TERCİHİ

Fenerbahçe, öncelikle yıldız futbolcuyu 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu teklifin kabul edilmemesi halinde 1.5 milyon euro'luk kiralama bedeli sunacak, Sörloth'un da 3.3 milyon euro olan yıllık kazancının tamamını ödeyecek. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da golcü adayları arasında önceliğinin Sörloth olduğu ve yönetimden bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Bu arada Trabzonspor da eski oyuncusu için temaslarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth harekatı! İşte yapılacak teklif... (FB spor haberi)

SOSA DA DEVREDE

Sörloth transferinde ısrarcı olan Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın da devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızının, Trabzonspor'dan takım arkadaşı olan Sörloth'u aradığı ve İstanbul'a gelmesi konusunda baskı yaptığı ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth harekatı! İşte yapılacak teklif... (FB spor haberi)

SÖRLOTH OLMAZSA MURIQI

Forvet transferinde ilk tercihi Sörloth olan F.Bahçe, bir yandan da eski oyuncusu Vedat Muriç'in Lazio'daki geleceğini takip ediyor. Sarı-lacivertliler, Norveçli yıldızın gelmeme ihtimaline karşın Muriç için temaslarını hızlandıracak. Bu arada Boupendza transferinde Hatay'ın 12 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay istemesi görüşmeleri askıya aldırdı.

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