Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth harekatı! İşte yapılacak teklif... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Leipzig'te 2021-22 öncesi kadroda düşünülmeyen Alexander Sörloth'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'de görüşmeleri de bizzat başkan Ali Koç yapıyor. 25 yaşındaki golcünün Alman ekibindeki durumunun netleşmesinin ardından İstanbul'a gelmeye hazır olduğu öğrenilirken; Kanarya, Leipzig'e iki teklif sunmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Leipzig'te 2021-22 öncesi kadroda düşünülmeyen Alexander Sörloth'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'de görüşmeleri de bizzat başkan Ali Koç yapıyor. 25 yaşındaki golcünün Alman ekibindeki durumunun netleşmesinin ardından İstanbul'a gelmeye hazır olduğu öğrenilirken; Kanarya, Leipzig'e iki teklif sunmaya hazırlanıyor.
PEREIRA'NIN İLK TERCİHİ
Fenerbahçe, öncelikle yıldız futbolcuyu 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu teklifin kabul edilmemesi halinde 1.5 milyon euro'luk kiralama bedeli sunacak, Sörloth'un da 3.3 milyon euro olan yıllık kazancının tamamını ödeyecek. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da golcü adayları arasında önceliğinin Sörloth olduğu ve yönetimden bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Bu arada Trabzonspor da eski oyuncusu için temaslarını sürdürüyor.
SOSA DA DEVREDE
Sörloth transferinde ısrarcı olan Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın da devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızının, Trabzonspor'dan takım arkadaşı olan Sörloth'u aradığı ve İstanbul'a gelmesi konusunda baskı yaptığı ileri sürüldü.