Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Zwolle: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Zwolle: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika Fenerbahçe Zwolle maçı haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçında Hollanda temsilcisi Zwolle ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede sarı-lacivertliler 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin goller;, 45' Tisserand ve 48' Valencia'dan geldi. Hollanda temsilcisinin gollerini 68. dakikada Mustafa Saymak ve 81. dakikada Landu kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:49 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:54
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Zwolle: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi Zwolle ile karşı karşıya geldi.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Zwolle karşılaşması ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Valencia kaydetti.

Hollanda temsilcisinin golleri ise 68. dakikada Mustafa Saymak ve 81. dakikada Landu'dan geldi.

F.BAHÇE'NİN DİĞER MAÇLARI

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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