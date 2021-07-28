Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Zwolle: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi Zwolle ile karşı karşıya geldi.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Zwolle karşılaşması ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Valencia kaydetti.

Hollanda temsilcisinin golleri ise 68. dakikada Mustafa Saymak ve 81. dakikada Landu'dan geldi.

F.BAHÇE'NİN DİĞER MAÇLARI

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev