Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Zwolle: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi Zwolle ile karşı karşıya geldi.
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Zwolle karşılaşması ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Valencia kaydetti.
Hollanda temsilcisinin golleri ise 68. dakikada Mustafa Saymak ve 81. dakikada Landu'dan geldi.
F.BAHÇE'NİN DİĞER MAÇLARI
31 Temmuz:
Fenerbahçe-Greuther Fürth
4 Ağustos:
Fenerbahçe-Dinamo Kiev