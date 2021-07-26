Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Roger Guedes... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Roger Guedes... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler ile anılan forvet Roger Guedes'in menajerinin, Shandong Taishan ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı bildirildi. Brezilyalı golcünün, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia ediliyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:33 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:36
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Roger Guedes... (FB spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Roger Guedes... (FB spor haberi)

Fenerbahçe ile anılan forvet Roger Guedes'in menajerinin, Shandong Taishan ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Roger Guedes... (FB spor haberi)

Brezilyalı golcünün, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia ediliyor. 24 yaşındaki Guedes, Taishan'da 53 maça çıkıp, 27 gol+10 asiste imza attı.

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