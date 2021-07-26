Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Roger Guedes... (FB spor haberi)

Süper Lig 'de gelecek sezon çalışmalarına teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe ile anılan forvet Roger Guedes'in menajerinin, Shandong Taishan ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı bildirildi.