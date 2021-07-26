Haberler Fenerbahçe Guedes boşa çıkıyor

Guedes boşa çıkıyor

Fenerbahçe ile anılan forvet Roger Guedes'in menajerinin, Shandong Taishan ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı bildirildi. Brezilyalı golcünün, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia ediliyor. 24 yaşındaki Guedes, Taishan'da 53 maça çıkıp, 27 gol+10 asiste imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Guedes boşa çıkıyor
Fenerbahçe ile anılan forvet Roger Guedes'in menajerinin, Shandong Taishan ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı bildirildi. Brezilyalı golcünün, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia ediliyor. 24 yaşındaki Guedes, Taishan'da 53 maça çıkıp, 27 gol+10 asiste imza attı.
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