Guedes boşa çıkıyor

Fenerbahçe ile anılan forvet Roger Guedes'in menajerinin, Shandong Taishan ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı bildirildi. Brezilyalı golcünün, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia ediliyor. 24 yaşındaki Guedes, Taishan'da 53 maça çıkıp, 27 gol+10 asiste imza attı.
Fenerbahçeile anılan forvet Roger Guedes'in menajerinin, Shandong Taishan ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı bildirildi. Brezilyalı golcünün, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia ediliyor. 24 yaşındaki Guedes, Taishan'da 53 maça çıkıp, 27 gol+10 asiste imza attı.