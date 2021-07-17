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Fenerbahçe için olay transfer iddiası! "Andreas Cornelius bitti"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler için İtalya'dan gündeme bomba gibi bir düşecek iddia geldi. Gazzetta di Parma'nın aktardığı bilgilere göre Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Öte yandan Andreas Cornelius'un Fenerbahçe'ye transferini akıbeti de belli oldu. İşte transrferin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:32
Fenerbahçe için olay transfer iddiası! "Andreas Cornelius bitti"

İtalyan basınından Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Son olarak EURO 2020'de Danimarka milli takımı ile mücadele eden Andreas Cornelius ile Fenerbahçe'nin anlaştığı ve oyuncunun sarı lacivertlilere transfer olacağı iddia edildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Fenerbahçe Andreas Cornelius transferi için bir kaç haftadır görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşma sağlandı.

TATİL SONRASI GELİYOR
Öte yandan EURO 2020'de forma giymesinden dolayı şu anda tatilde bulunan Andreas Cornelius'un, tatilini bitirmesinin ardından önce Parma'ya, ardından İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerken 1 gol 5 asist üretmişti.

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