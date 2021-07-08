Fenerbahçe transferde 3 koldan! Kolasinac'tan sonra Vrsaljko ve Muriç...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kenar bekler ve forvet için gündemdeki isimler Sead Kolasinac, Sime Vrsaljko ve Vedat Muriç. Sol bek Kolasinac için rakip Lazio.
Arsenal'in gözden çıkardığı 28 yaşındaki oyuncunun iki takımdan birini tercih edeceği belirtiliyor. Bosnalı oyuncuya teklifini yapan sarı-lacivertliler, ikna etmek için eski takım arkadaşı Mesuz Özil'i de devreye soktu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
TÜRKİYE'YE SICAK
Sağ beke ise Atletico Madrid'de şans bulamayan Sime Vrsaljko düşünülüyor. İspanyol basını, Atletico'nun Hırvat bekten para kazanmak istediğini, oyuncunun da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Roma ve Arsenal'in Vrsaljko için sadece bilgi aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe'nin bu konuda ideal adres olduğu yorumu dikkat çekti. Vrsaljko'nun da Türkiye'de oynama fikrine soğuk bakmadığı, görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.