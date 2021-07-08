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Fenerbahçe transferde 3 koldan! Kolasinac'tan sonra Vrsaljko ve Muriç...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteerken, transferde rotasını belirledi. Buna göre Kanarya, savunmasını ve forvet hattını genişletmek istiyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe; Sead Kolasinac, Sime Vrsaljko ve Vedat Muriç ile ilgileniyor. Öte yandan Kanarya, o isim için Mesut Özil'i devreye soktu. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 08:36
Fenerbahçe transferde 3 koldan! Kolasinac'tan sonra Vrsaljko ve Muriç..

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kenar bekler ve forvet için gündemdeki isimler Sead Kolasinac, Sime Vrsaljko ve Vedat Muriç. Sol bek Kolasinac için rakip Lazio.

Fenerbahçe transferde 3 koldan! Kolasinac'tan sonra Vrsaljko ve Muriç..

Arsenal'in gözden çıkardığı 28 yaşındaki oyuncunun iki takımdan birini tercih edeceği belirtiliyor. Bosnalı oyuncuya teklifini yapan sarı-lacivertliler, ikna etmek için eski takım arkadaşı Mesuz Özil'i de devreye soktu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe transferde 3 koldan! Kolasinac'tan sonra Vrsaljko ve Muriç..

TÜRKİYE'YE SICAK
Sağ beke ise Atletico Madrid'de şans bulamayan Sime Vrsaljko düşünülüyor. İspanyol basını, Atletico'nun Hırvat bekten para kazanmak istediğini, oyuncunun da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Roma ve Arsenal'in Vrsaljko için sadece bilgi aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe'nin bu konuda ideal adres olduğu yorumu dikkat çekti. Vrsaljko'nun da Türkiye'de oynama fikrine soğuk bakmadığı, görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe transferde 3 koldan! Kolasinac'tan sonra Vrsaljko ve Muriç..

MURİÇ HABER BEKLİYOR
Forvette ilk hedeflerden Vedat Muriç için Lazio'ya kiralama teklifi yapıldı, yanıt bekleniyor. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin onay vermesi halinde Muriç kadroya dahil edilecek. Kosovalı yıldızın da Fenerbahçe'ye dönmeye olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor. Golcü listesinde yer alan Marko Arnautovic'in ise istediği yıllık 4 milyon euro ve 3 senelik sözleşme şartlarının ağır bulunduğu öğrenildi.

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