Fenerbahçe transferde 3 koldan! Kolasinac'tan sonra Vrsaljko ve Muriç...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kenar bekler ve forvet için gündemdeki isimler Sead Kolasinac, Sime Vrsaljko ve Vedat Muriç. Sol bek Kolasinac için rakip Lazio.

Arsenal'in gözden çıkardığı 28 yaşındaki oyuncunun iki takımdan birini tercih edeceği belirtiliyor. Bosnalı oyuncuya teklifini yapan sarı-lacivertliler, ikna etmek için eski takım arkadaşı Mesuz Özil'i de devreye soktu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.