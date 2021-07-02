Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'dan ilk sözler!

Uzun süreli uğraşlar sonunda Fenerbahçe'de teknik adam krizi sona erdi. 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda kampa girecek olan sarı lacivertlilerde teknik direktörlüğe Vitor Pereira getirildi. Takımı 2015-16 sezonunda çalıştıran Portekizli teknik adam, ligi Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada bitirmişti. Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye 2 yıllık resmi imzayı atarken ilk açıklamalarını da yaptı.

İşte Pereira'nın o sözleri;

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. 5 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikayeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak" dedi.



"TARAFTARIMIZIN STADYUMDA YARATTIĞI COŞKUYU ÇOK ÖZLEDİM"



Fenerbahçe'nin kendisine çok iyi bir vizyon ve plan ile geldiğini belirten Pereira, "Başkan Ali Koç'la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi. Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye'de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.