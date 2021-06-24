Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine şok sözler! "Sizi mahkemeye vereceğim"

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine şok sözler! "Sizi mahkemeye vereceğim"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Ali Koç'a yüklenen Yıldırım, "Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 11:52
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine şok sözler! "Sizi mahkemeye vereceğim"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, Ali Koç yönetimine şok sözler geldi. Verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerektiğini belirten Yıldırım, mevcut yönetimi mahkemeye vereceğini açıkladı.

İşte o sözler...

Aziz Yıldırım: Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin.

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