Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Atalanta Attila Szalai için Fenerbahçe'yle temasa geçti

23 yaşındaki Szalai'nin hem yerden hem havadan güçlü oynaması, bir savunmacı için hızlı ve atik olması Atalanta'nın dikaktini çeken diğer faktörler olarak sıralandı. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin de Szalai için onay verdiği kaydedildi.