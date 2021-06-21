Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Atalanta Attila Szalai için Fenerbahçe'yle temasa geçti

Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! için 'yle temasa geçti

'nin yıldız stoperi , 'yla 'de sergilediği performansla kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Son olarak basını, gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan 'nın, 23 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek istediğini iddia etti. İtalyan ekibinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:33
Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Atalanta Attila Szalai için Fenerbahçe'yle temasa geçti

'nin geçen sezon ocak ayında kadrosuna kattığı , sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla kısa sürede formayı kaparken, 'de de şu ana kadar adından söz ettirmeyi başardı.

Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Atalanta Attila Szalai için Fenerbahçe'yle temasa geçti

Macaristan Milli Takımı'yla turnuvada başarılı bir grafik çizen 'ye kulüpleri talip oldu. Son olarak İtalya Serie A ekibi 'nın Szalai'yi transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Atalanta Attila Szalai için Fenerbahçe'yle temasa geçti

spor sitesi CalcioWeb'de yer alan habere göre; 'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken , gözlemcilerinin radarına takıldı. Atalanta gibi 3'lü savunma oynayan Macaristan'da savunmanın solunu kontrol eden Szalai'nin bu sistemdeki performansı da İtalyan kulübünün ilgisini çeken bir diğer faktör oldu.

Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Atalanta Attila Szalai için Fenerbahçe'yle temasa geçti

23 yaşındaki Szalai'nin hem yerden hem havadan güçlü oynaması, bir savunmacı için hızlı ve atik olması 'nın dikaktini çeken diğer faktörler olarak sıralandı. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin de Szalai için onay verdiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Atalanta Attila Szalai için Fenerbahçe'yle temasa geçti

FENERBAHÇE İLE TEMASA GEÇTİLER

'nın, için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken, yöneticilerin ile de temasa geçtiği ve cevap bekledikleri kaydedildi.

SON DAKİKA