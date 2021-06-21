Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Atalanta Attila Szalai için Fenerbahçe'yle temasa geçti

Fenerbahçe'nin geçen sezon ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla kısa sürede formayı kaparken, EURO 2020'de de şu ana kadar adından söz ettirmeyi başardı.
Macaristan Milli Takımı'yla turnuvada başarılı bir grafik çizen Attila Szalai'ye Avrupa kulüpleri talip oldu. Son olarak İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın Szalai'yi transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi.
İtalyan spor sitesi CalcioWeb'de yer alan habere göre; EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Attila Szalai, Atalanta gözlemcilerinin radarına takıldı. Atalanta gibi 3'lü savunma oynayan Macaristan'da savunmanın solunu kontrol eden Szalai'nin bu sistemdeki performansı da İtalyan kulübünün ilgisini çeken bir diğer faktör oldu.