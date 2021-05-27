Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Yıldız isimden Fenerbahçe yanıtı!

Son dakika transfer haberleri | Yıldız isimden yanıtı!

'i 3. sırada bitiren , gelecek sezon için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerde ilk hedefler forvet ve stoper bölgeleri. Kanarya bu doğrultuda birçok yıldızla görüşürken, ve Inter'in de istediği o isimden yanıt geldi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:49
Son dakika transfer haberleri | Yıldız isimden Fenerbahçe yanıtı!

Geride bıraktığımız sezonda son düdüğe kadar kovaladığı şampiyonluğu önümüzdeki sezon yakalamak isteyen , savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberleri | Yıldız isimden Fenerbahçe yanıtı!

Öne çıkan isim ise ile sözleşmesi sona eren Sırp stoper Nikola . Napoli'nin yıllık 1.2 milyon euroluk önerisine karşılık 1.7 milyon euro talep eden ve olumsuz cevap alınca kulüpten ayrılma kararı alan 29 yaşındaki oyuncuya üç senelik sözleşme teklif edildi.

Son dakika transfer haberleri | Yıldız isimden Fenerbahçe yanıtı!

ve Inter'in de listesindeki tecrübeli stoper düşünmek için süre istedi.

Son dakika transfer haberleri | Yıldız isimden Fenerbahçe yanıtı!

HER DÖNEM STOPER

başkanlığında her transfer döneminde en az bir stoper takviyesi yapan , sonrasında için büyük bir teklif gelmemesi hâlinde gelecek sezonki planlaması Szalai- ikilisi doğrultusunda yapıyor.

Son dakika transfer haberleri | Yıldız isimden Fenerbahçe yanıtı!

'ye 25 milyon euro karşılığında 'dan transfer ettiği özellikle geriden oyun kurma konusundaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika transfer haberleri | Yıldız isimden Fenerbahçe yanıtı!

'nin haberine göre yıldız oyuncu bu sezon takımıyla 27 maça çıkarken 'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

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