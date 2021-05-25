Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

Son dakika haberleri | 'den 'ye bir şok daha!

'de uzun yılların ardından şampiyonluğa ulaşan 'de, Türk yıldızlar , ve performanslarıyla parmak ısırttı. Gelecek sezon 'nde 1. torbada yer alacak olan Lille, transfer çalışmalarına da başlarken 'ye flaş bir çalım daha atabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 08:59
Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

, ve 'in forma giydiği Fransız ekibi 10 yıl sonra şampiyonluğunu resmen ilan etti. Kadrosunda dünyanın en iyi oyuncularını barındıran , Lille'in ardından ligde 2. sırada yer aldı.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

BURAK ATTI, ŞAMPİYONLUK GELDİ

Şampiyonlukta büyük bir pay sahibi gösterdiği performans ile Fransız basının gözdesi olmuş durumda. 35 yaşındaki milli yıldız şampiyonluğun ilan edildiği maçta da takımın 2. golünü attı ve şampiyonluğu perçinlemişti.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

BURAK PAYLAŞILAMIYOR

Bu gelişmeler devam ederken 'ın adı transferde birçok takımla anılmaya başladı. Başta 'de yönetimindeki ile anılırken, Burak'a 'de de 'ın takımı da talip olmuş durumda.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

TÜRK YILDIZIN PEŞİNDE

Türk futbolcuları kadrosuna katan Fransız ekibi son olarak ile sözleşmesi sona eren genç futbolcu 'yı da kadrosuna dahil etmişti. Büyük gelecek vaad eden Kapı'dan sonra Lille bir Türk yıldızın daha peşinde.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

BURAK YILMAZ İSİM VERMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda transfer konuşan 35 yaşındaki milli golcü sürpriz bir açıklamaya imza atmıştı. Burak Yılmaz, 'e transfer etmek istediği oyuncuyu resmen açıklamıştı. Yılmaz, Türkiye'den Dorukhan ve Abdülkadir'in Fransız ekibinde görmek istediği söylemişti.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

AYRILIK KESİNLEŞTİ

Şampiyonluk kutlamalarına 'a veda gibi bir şarkıyla sahneye çıkan Dorukhan Toköz, yeni sözleşme konusunda ile anlaşmaya varamamıştı. Beşiktaş'tan 4 yıllık anlaşma isteyen ve garanti de 1.5 milyon euro maaş bekleyen Dorukhan, siyah-beyazlı yönetimden 800 bin euro cevabı alınca takım arayışlarına başlamıştı.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI GELDİ

'in son şampiyonu ile anlaşmayan 25 yaşındaki milli yıldız Dorukhan Toköz'ün 'ye imza atacağı konuşuluyordu ancak milli futbolcunun menajeri , "Bu ihtimalin sıfır" olduğunu açıkladı.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

Türkiye'ye birçok dünya yıldızının transferinde imzası olan 'un ifadesine göre defterini açılmadan kapanan Dorukhan Toköz büyük bir sürprizin altına imza attı ve takımlarından ile görüşmelere başladı.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

4 YILLIK İMZA

, Mehmet , ve 'ın formasını giydiği ile görüşmelerini sürdüren Dorukhan Toköz'ün Milliyet'te yer alan habere göre Fransız kulübü ile EURO 2020'den hemen önce Haziran ayı başında 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

AHMET NUR ÇEBİ: "AVRUPA'YI İSTİYOR"

Başkanı Ahmet Nur Çebi de Dorukhan Toköz'ün Avrupa'ya gitmek istediğini söylerken, "Dorukhan ile henüz vedalaşmadık ama kontratı bitti. Cumhurbaşkanımıza ziyaret ettiğimizde geldi, yanıma çağırdım uçakta, Avrupa'da oynamak istiyor. 'Eğer dışarıda oynayacaksan, hevesin varsa, bize güle güle demekten başka bir şey yakışmaz ancak kapı sana her zaman açık, Ocak ayında olmadı gel' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım" dedi.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

3 ASİSTE İMZA ATTI

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyen 25 yaşındaki milli yıldız Dorukhan Toköz, şampiyonluk yaşayan 'ta bu sezon 37 maçta forma giydi ve 3 asiste imza attı. Dorukhan, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in EURO 2020 kadrosunda yer alıyor.

Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

F.BAHÇE'YE 2. ÇALIM!

Sezon başında 'nin istediği 'ya imza attıran , Dorukhan Toköz ile birlikte sarı-lacivertlilere ikinci çalımını atacak.

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