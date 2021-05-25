Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

AHMET NUR ÇEBİ: "AVRUPA'YI İSTİYOR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Dorukhan Toköz'ün Avrupa'ya gitmek istediğini söylerken, "Dorukhan ile henüz vedalaşmadık ama kontratı bitti. Cumhurbaşkanımıza ziyaret ettiğimizde geldi, yanıma çağırdım uçakta, Avrupa'da oynamak istiyor. 'Eğer dışarıda oynayacaksan, hevesin varsa, bize güle güle demekten başka bir şey yakışmaz ancak kapı sana her zaman açık, Ocak ayında olmadı gel' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım" dedi.