Son dakika FB haberleri | Lille'den Fenerbahçe'ye bir şok daha!

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız ekibi Lille 10 yıl sonra şampiyonluğunu resmen ilan etti. Kadrosunda dünyanın en iyi oyuncularını barındıran PSG, Lille'in ardından ligde 2. sırada yer aldı.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız ekibi Lille 10 yıl sonra şampiyonluğunu resmen ilan etti. Kadrosunda dünyanın en iyi oyuncularını barındıran PSG, Lille'in ardından ligde 2. sırada yer aldı.
BURAK ATTI, ŞAMPİYONLUK GELDİ
Şampiyonlukta büyük bir pay sahibi Burak Yılmaz gösterdiği performans ile Fransız basının gözdesi olmuş durumda. 35 yaşındaki milli yıldız şampiyonluğun ilan edildiği maçta da takımın 2. golünü attı ve şampiyonluğu perçinlemişti.
BURAK PAYLAŞILAMIYOR
Bu gelişmeler devam ederken Burak Yılmaz'ın adı transferde birçok takımla anılmaya başladı. Başta Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe ile anılırken, Burak'a ABD'de de Beckham'ın takımı da talip olmuş durumda.
TÜRK YILDIZIN PEŞİNDE
Türk futbolcuları kadrosuna katan Fransız ekibi Lille son olarak Galatasaray ile sözleşmesi sona eren genç futbolcu Mustafa Kapı'yı da kadrosuna dahil etmişti. Büyük gelecek vaad eden Kapı'dan sonra Lille bir Türk yıldızın daha peşinde.
BURAK YILMAZ İSİM VERMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda transfer konuşan 35 yaşındaki milli golcü Burak Yılmaz sürpriz bir açıklamaya imza atmıştı. Burak Yılmaz, Lille'e transfer etmek istediği oyuncuyu resmen açıklamıştı. Yılmaz, Türkiye'den Dorukhan ve Abdülkadir'in Fransız ekibinde görmek istediği söylemişti.
AYRILIK KESİNLEŞTİ
Şampiyonluk kutlamalarına Beşiktaş'a veda gibi bir şarkıyla sahneye çıkan Dorukhan Toköz, yeni sözleşme konusunda Beşiktaş Yönetimi ile anlaşmaya varamamıştı. Beşiktaş'tan 4 yıllık anlaşma isteyen ve garanti de 1.5 milyon euro maaş bekleyen Dorukhan, siyah-beyazlı yönetimden 800 bin euro cevabı alınca takım arayışlarına başlamıştı.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI GELDİ
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile anlaşmayan 25 yaşındaki milli yıldız Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşuluyordu ancak milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Bu ihtimalin sıfır" olduğunu açıkladı.
GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI
Türkiye'ye birçok dünya yıldızının transferinde imzası olan Ahmet Bulut'un ifadesine göre Fenerbahçe defterini açılmadan kapanan Dorukhan Toköz büyük bir sürprizin altına imza attı ve Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile görüşmelere başladı.
4 YILLIK İMZA
Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille ile görüşmelerini sürdüren Dorukhan Toköz'ün Milliyet'te yer alan habere göre Fransız kulübü ile EURO 2020'den hemen önce Haziran ayı başında 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
AHMET NUR ÇEBİ: "AVRUPA'YI İSTİYOR"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Dorukhan Toköz'ün Avrupa'ya gitmek istediğini söylerken, "Dorukhan ile henüz vedalaşmadık ama kontratı bitti. Cumhurbaşkanımıza ziyaret ettiğimizde geldi, yanıma çağırdım uçakta, Avrupa'da oynamak istiyor. 'Eğer dışarıda oynayacaksan, hevesin varsa, bize güle güle demekten başka bir şey yakışmaz ancak kapı sana her zaman açık, Ocak ayında olmadı gel' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım" dedi.
3 ASİSTE İMZA ATTI
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyen 25 yaşındaki milli yıldız Dorukhan Toköz, şampiyonluk yaşayan Beşiktaş'ta bu sezon 37 maçta forma giydi ve 3 asiste imza attı. Dorukhan, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in EURO 2020 kadrosunda yer alıyor.
F.BAHÇE'YE 2. ÇALIM!
Sezon başında Fenerbahçe'nin istediği Mustafa Kapı'ya imza attıran Lille, Dorukhan Toköz ile birlikte sarı-lacivertlilere ikinci çalımını atacak.